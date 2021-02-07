美國戰略司令部司令理查德日前撰文聲稱，美國應重新考慮阻嚇中俄等「敵人」侵略行為的方式，須作好與之打核戰的準備，包括正視核戰爭「現實的可能性」。此番言論殺氣騰騰，「核訛詐」的意圖昭然若揭。有趣的是，中國恰好在此時宣布成功進行一次陸基中段反導彈攔截技術試驗，而這種技術只有中美兩國掌握。這是時間上的巧合嗎？也許是，也許不是，都不重要，反正中方已用實際行動回應美方的核訛詐。

沒有實力的憤怒毫無意義。既然美國將中國崛起視為主要威脅，兩國長期對抗趨勢已無法改變，中國除了加快提升軍備和軍力，再也沒有其他選擇。有人說，面對美國軍事威脅不斷升級，中國必須有千枚以上核彈頭以及足夠強的投射突防手段，才能有效阻嚇對方。姑勿論中國是否真的需要千枚以上核彈頭，在群狼環伺、外部環境日益惡化的情況下，加強軍備絕對沒有錯。

為何俄羅斯從來不怕美國核訛詐？因為其核彈頭比對方還要多。為何美國始終不敢對北韓動手？因為金正恩明言將以核武反擊。可見美國從來都是紙老虎，欺善怕惡。別看他們殺氣騰騰，其實不過是裝腔作勢，他們比任何人都清楚，一旦爆發大規模核戰爭，全世界都會毀滅，美國也不可能獨存，他們根本沒有這種膽量。這一點毛澤東看得最清楚，而且已在當年的北韓戰場上得到印證。

說到底，打鐵還需自身硬。美國肆無忌憚對中國進行核訛詐，軍機軍艦幾乎天天上門耀武揚威，既是因為中國軍備包括核武依然不夠強大，也是因為中國核武政策作繭自縛。在所有擁核國家中，中國是唯一承諾「不首先使用核武」的國家，這種政策實在愚不可及，尤其面對百年未有之大變局，更是不合時宜。最尷尬的是，儘管中國承諾不首先使用核武，但美國始終不信。既然如此，北京何不乾脆脫掉枷鎖？