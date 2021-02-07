政府不停突襲封區強檢，勞民傷財，但大部分行動俱無所收穫，最近都是食白果，市民怨聲載道，返工都受阻。當局自稱嚴厲執行防疫工作，實質漏洞處處，像樓上吧這種播毒溫床竟不予以取締，形成防疫缺口，真是荒謬。樓上吧因為位置環境比較隱蔽，就算無牌經營也不容易引起注目，所以不法分子紛紛想分一杯羹，特別是黑幫沾手，更可以從中擴展其黃賭毒等非法勾當，加上年輕人愛玩樂，流連忘返，容易被招攬成為新血，男盜女娼。

樓上吧烏煙瘴氣，很多缺乏消防設備，若有火警隨時一鑊熟，而且更不遵守抗疫禁令，當正牌酒吧因停業多時，「酒」停口停而叫苦連天，無牌酒吧變了獨市，吸引夜蒲客，違禁聚眾，早前更揭發有人在酒吧內吸食水煙，吞雲吐霧，病毒一下子便可以散播全場。如果酒客去過這些無牌酒吧而染疫，即使被檢測確診，但礙於犯法在先，怕被追究，有機會隱瞞行蹤，令到有關部門更加難以追蹤密切接觸者，如何可以斬斷社區傳播鏈？牽一髮動全身，因為一個環節出現差錯，令到防疫工作滿盤皆落索，不法場所最終演變成播毒源頭。

政府高層懶理樓上吧播毒，幸有紀律部隊緊守崗位，警方多次採取執法行動搗破無牌酒吧，前晚突擊搜查中區兩間無牌樓上吧，拘捕多名南亞人士包括假難民，以及本地男子，之後又在東九龍搗破3間懷疑無牌酒吧。可見無牌酒吧遍地開花，即使警方密密掃蕩，但野火燒不盡，春風吹又生。

現時全民抗疫，政府對疫情一籌莫展，現在又大陣仗逐區逐區封閉強檢，民生及治安放在一邊，不法分子便趁機搵快錢，開設非法場所例如無牌酒吧及無牌竹館，簡直如雨後春筍，「梗有一間喺左近」，變成可觀收入來源，壯大非法組織及團夥。政府不單止抗疫無方，連抗惡也沒有出力。