林鄭計劃立法引進非本地培訓醫生，以解醫生極度不足問題。筆者認為這個政策遲了20、30年，但建議杯水車薪。大家若每日上午11點或下午4點，站在青山道和昌華街交界，會見到不少長者從明愛醫院出來，他們手上總拿着6、7個袋，裝有千粒藥丸。筆者好奇問了幾位長者，原來下次覆診是一年後，或兩年後，每天一粒藥丸，就需要700粒，要吃7種藥……

據筆者了解，長者要看專科，如眼疾、骨痛、「三高」等，都需先看普通科，再由普通科安排睇老人科或專科，除非是急症，縱使是早期癌症都要排3個月、半年、一年。筆者聽過最長的是兩年半。做窮人，做長者，千祈不要有病，否則不是病死，是等到死！為甚麽會這樣呢？

一、香港政府是孤寒鬼，根據世銀資料，經合組織各國平均醫療開支佔GDP有極大差異，美國超過17%，德法約11%，英澳超過9%，香港僅超過3%。香港經濟能力名列世界前茅，但醫療開支卻落後。

二、經合組織成員平均是每1,000人口有3.4個醫生，澳洲是3.8，香港卻只有1.9，新加坡也有2.5。若以3.4計，香港是欠1.1萬名醫生，其中單是公營醫院就需要4,800名醫生。但政府卻仍只按現時的比例，說全港只需要增加660人。縱然日後追到此數，醫療服務仍不能有質的跳躍！

就此問題，政府和醫管局應付式處理，包括增加醫生特別酬金，延長退休年齡，重聘退休醫生和增加資助醫科學生名額。但每年加入公營醫療服務的醫生數量是400、500人，而離職的醫生卻有300、400人。

單從醫療保險開支顯著上升，由2001年53億元，增加至2017年233億元，可看出私營醫療的吸引力，無與倫比。筆者在立法會時曾提出，醫生人數不可能滿足香港人健康和醫療需要，大家應從科學角度看，不論地方，其醫療培訓水平與香港相若的都可容讓他們來港，服務於公營醫療。待兩大學培訓人數增加時，外來醫生數目則可相應遞減。

醫療問題的根源是利益巨大。香港醫生收入在世界高位。這又怪不得在招聘外來培訓醫生時，香港醫生界堅持要考試。現時香港醫委會執業資格試合格率並不高，海外醫生少於1%，遠低於其他國家。

這不難令人認為，背後有人用考試制度來阻撓外地培訓醫生來港服務。醫療牽動着港人的生命和財富（醫療費太貴），若政府不決心改革，林鄭建議仍有那黑手的影子，保守而無力，只會杯水車薪，縱使有好過無，但作用真的不大！