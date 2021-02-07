「唔開又開」的年宵花市昨日開鑼，過去人山人海的維園冷冷清清。惟冷清之中卻發生了一段小插曲，連續多年都在維園擺檔的支聯會，昨日遭食環署「落閘封艇」，即時終止租約，原因是其攤位展示和年花無關的物品和橫額，有人更乘機籌款，違反年宵場地使用協議，警告不果索性冚檔。

難得食環署執正來做，正常市民當然舉腳贊成，惟支聯會主席李卓人則死撐到底，一邊高喊政治打壓，一邊七情上面力陳當局「連一個正常的銷售活動，一些展示了30年的口號、訊息，都不容於維園花檔」，批評署方終止合約是「非常野蠻，不講理、粗暴」，並引申到「整個社會的政治氣氛都是這樣」。

呵呵呵，何謂賊喊捉賊，李卓人親身而傳神地演繹了一回。是的，支聯會等政治組織，以及一干反對派政黨，過去數十年來風雨不改在維園年宵擺檔，或出售紀念品，或寫大字，或販賣諷刺政府的物品乘機籌款，港府也是聽之任之，相安無事。為何過去可以容忍的事，現在變成不能容忍了？還不是要問一問李卓人及其反中亂港同夥們，以及他們的金主漢奸黎嗎？

香港原本好端端的，經濟景氣，生活安定，反對派叫林鄭落台又得，喊結束一黨專政亦無不可，自由社會，各適其適，偏偏漢奸黎、李卓人等漢奸走狗，係都要無風起浪，係都要玩死香港，2019年的反修例黑暴掀起連場腥風血雨，政客為了奪權，將香港變成汽油彈橫飛的恐怖之城，令正常市民每天活在惶恐之中，逼得中央不得不出手撥亂反正，去年推出《港區國安法》，落實對港全面管治權。

多得這班漢奸走狗，香港事事受限，去年甚至連年宵都取消；他們亦害人終害己，勢力幾近一鋪清袋。李卓人現在又仿似失憶一般，煞有介事驚嘆「整個社會的政治氣氛都是這樣」，不是太無恥嗎？