有一句話長期被視為金科玉律，世界上無數不必要的亂事，都是假借這個道理而挑起的。那句話就是：「假如某某沒有問題，為甚麼會有這麼多人反對？」而這個「某某」就成了政治野心家的寵兒，他想對付任何人、任何事，就將相應的文字套上去，10次有8、9次都可以煽動起群眾情緒。

譬如說：「假如中共的管治方式沒有問題，為甚麼西方世界會有這麼多人反對？」又或者說：「假如香港警察的執法沒有問題，為甚麼會引起這麼多港人不滿？」美國的政治野心家則說：「假如剛過去的總統選舉沒有嚴重舞弊，為甚麼有這麼多美國人強烈反抗？」無數政客利用這種論證方式鼓動群眾，把好端端的社會弄得終日不消停，而群眾往往受其擺弄而不自知。

如果有野心家想利用這種調調兒煽動我，在下回應往往是冷酷甚至是殘酷的。我會淡淡然地說：「我知道很多人反對某某，但你怎知道這所謂的很多人，他們都是有頭腦的呢？如果那些都是低智之人，以盲引盲，你我豈不是要相牽入火坑？」

2019年下半年，我相信民調機構任何時候去做訪問，都有不少於六成香港受訪者，指摘警方應付群眾運動時使用了過分武力，其中不少人甚至認為警察曾暗地裏殺害示威者。

六成人夠多了嗎？但這個數字嚇唬不了我，我還是那句話，你怎知道那六成人，在判斷此事時，能保持理智？如今事隔一年多，事實證明港警較之於西方執法者，大多是過於仁慈，而非過於暴力。

不過，這年頭「群眾愚昧」也不是香港獨有的現象，美國以至世界不少地區也是如此。所以，你想在紛紜的世事中保持清醒，有時難免就要「橫眉冷看」，千萬別盲信「群眾智慧」。