教育局日前公布國家安全教育課程框架，並於初小至高中推行。當然，有關課程喺黃絲眼中，自不然又話係「洗腦教育」，甚至指連小學生也不放過。教育局局長楊潤雄回應指，會先向小學生教授簡單課程，例如協助他們確立自己的國民身份，再逐步認識《國家安全法》，以建立一整套國家安全的概念，令他們自覺負起維護國家安全的責任。楊局長又指國家安全屬國民教育一部分，但強調國安教育議題並非政治宣傳。

香港回歸逾23年，教育政策千瘡百孔，最令人詬病嘅就係一味戀殖，欠的就是推行愛國教育，學生自小未能確立自己的國民身份。老朽想起清末民初反對禮教派的主要人物之一楊度，佢曾作《湖南少年歌》，對身為湖南人自豪不已。詩中寫道：中國於今是希臘，湖南當作斯巴達。中國將為德意志，湖南當作普魯士。諸君諸君慎於此，莫言事急空流涕。若道中華國果亡，除非湖南人盡死。楊度這種強烈的愛國思想和國民身份認同，應該是自小受薰陶而形成，也只有這樣，才能自覺負起維護國家安全的責任。教育局如今才推行國家安全教育，可說是「來晚了」！之不過，遲到總好過冇到！此外，教育局同時發出指引，向學校交代處理突發情況嘅安排，譬如有學生在校內或附近叫口號、拉人鏈，學校需要制止。這方面，老朽認為不但是學生嘅問題，早前老朽已為文指有校長、教師曾容許學生在開學典禮胡作非為，唔唱國歌而唱黃歌而不加阻止，好似買佢哋怕，試問教育淪落至如此地步，教育局並沒有重視也沒有追究，可謂失職！

黑暴以來，近4,000名學生被捕，有議員批評教育局後知後覺，如今去到「不得不做」嘅情況下才來亡羊補牢！如果說「教不嚴，師之惰」，那麼，管無能，就係教育局之惰！楊局長需要加把勁！