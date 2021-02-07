有政黨在今年一月作了個問卷調查，發現接近九成市民願意接種新冠疫苗，其中七成五市民表示希望透過接種疫苗令社會恢復正常生活，另有六成市民期望恢復通關往返內地作為主要原因。調查反映了大多數市民願意接種新冠疫苗，對於政府打算為全民進行疫苗接種反應正面。

儘管市民願意接種疫苗，政府卻諸多顧忌。特首便在立法會說：香港有些人會胡亂批評中國疫苗，這樣會使內地人民對香港有負面看法。雖然沒有透露細則，但特首回應顯示政府在全民接種疫苗問題上患得患失，故特別成立疫苗小組去檢視各種疫苗的測試報告，以決定是否在港放行。可惜他們忽略現今疫苗是全球爭奪的搶手貨，不虞銷售，香港只是彈丸之地，沒有歐美的龐大資金去藥廠競逐，大藥廠也不會對香港特別照顧，所以香港只能參考世衞、醫學雜誌或其他國家收到的測試報告，再由自己決定是否使用。就算歐美生產的疫苗，也是缺乏全面測試情況下作臨時緊急應用，要全面測試報告，恐怕起碼要等兩三年，香港能等幾年嗎？

我們等候復星/BioNTech和阿斯利康疫苗之餘，是否也可以參考已發表的測試報告，酌情使用科興和國藥的滅活疫苗？畢竟這兩種國產疫苗用的是舊科技，副作用少，已在多國測試，並未出現嚴重副作用，特別批准使用順理成章。至於有些人會胡亂批評中國疫苗，這是政治凌駕科學的考慮，政府不應理會。難道為了遷就小撮人的政治偏見，政府可以置大多數市民的健康和恢復正常社交活動於不顧嗎？政府怎能被動地跟從反對派的指揮棒舞動？最有效的疫苗策略是多管齊下，既等候復星/BioNTech和阿斯利康，也採突破式策略引進科興和國藥的滅活疫苗，更可同時與深圳安排特別通道，讓部分市民即日來回深圳接種，加快全港接種疫苗人數，提早達致群體免疫目標。