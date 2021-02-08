正論：香港牛年一片灰　惟求換人出生天

如果說，好的開始是成功的一半，那麼，香港的疫情在歲晚依然沒法止息，失業率創16年來新高，甚至過去人山人海的年宵花市都冷冷清清，似乎已預示牛年的香港好不到哪裏去。果不其然，東方報業集團按照傳統習俗在立春後到黃大仙祠求籤問卜，為香港運程指點迷津，結果與慘淡的現實不謀而合，巧合得令人震驚。大仙警示，來年奸佞小人橫行無忌、異端邪說大行其道，隨時有「亡港」之憂，唯一生機是換人求變，否則前景極不樂觀！

寧可信其有，不可信其無。本報就香港牛年運程尋求大仙指示，獲賜「孔子聞衛樂」第93籤。籤文曰：「鄭衛之音不忍聽，淫風敗俗國將傾，令人深入迷津路，所奏全非古樂聲。」屬下下籤。眾所周知，萬世師表孔子周遊列國推廣自己的政治理念，當中齊國用於祭祀的雅樂最為他所推崇，認為好的音樂能令人修心養性、培養品德；然而鄭衛之音則偏離正途，難登大雅之堂，容易引發人的私欲，故而有「惡紫之奪朱也，惡鄭聲之亂雅樂也，惡利口之覆邦家者」及「放鄭聲，遠佞人；鄭聲淫，佞人殆」等評語，可見孔子對靡靡之音深惡痛絕。鄭衛之音亦引申為奸佞小人，任由奸佞小人傷風敗俗，國家將會覆亡，對比香港現況，何其相似乃爾。

事實上，香港近年堪稱運交華蓋，衰到貼地，先有黑暴爆發，將香港攪得周天寒徹；復有新冠疫情肆虐，重創人命和經濟。前者尚有中央出手，果斷推出《港區國安法》震懾漢奸走狗，惟疫情問題必須靠港府自己解決，偏偏廢官拖拖拉拉，後知後覺，只信歐美放任自流那一套，不信國家全民強檢這一套，結果香港經歷一年疫劫，疫情依然無法受控，比歐美好不了多少；反觀內地果斷封城檢測，疫情早就大致平息，成為去年全球唯一經濟有正增長的國家。要不是港府高官崇洋媚外，偏信偏聽「鄭衛之音」，排斥國家的抗疫方法，特區又何至於淪落到今日疫情無法斷尾的地步？

食衞局局長陳肇始更是德不稱位、能不稱官的佼佼者。作為抗疫領軍部門之首，理應有全盤作戰計劃，但人們看見的是，陳局長方寸大亂，毫無章法，單是疫苗安全問題，她不僅語焉不詳，甚至連藥廠應否為引發副作用負責也前言不對後語，令市民信心盡失。有調查顯示，過半港人不願意接種疫苗充當白老鼠，為有同類調查的國家及地區之中信心最低，問題根源正正是廢官無能，既無法釋除市民疑慮，又拒絕提供接種疫苗誘因。試想想，要是港府以接種疫苗為中港通關條件，市民接種意欲必然大大提高，偏偏廢官連這一步都不願做，港人坐困愁城，無法走出疫境，豈是無因？至於當局連續多晚突襲式封區強檢，竟然沒有找出一個確診患者，被批為有欠精準，勞民傷財，陳局長卻依然好官我自為之，拒絕吸取教訓，怎能不激起滔天民怨？

當然，要數香港奸佞小人，絕對不能遺漏一眾反中亂港的漢奸走狗。黑暴一役，政客為了奪權，鼓吹「違法達義」、「暴力或能解決問題」，終於打開潘朵拉的魔盒，香港淪為無法無天的恐怖之城。中央雖然推出國安法撥亂反正，惟「警察拉人，司法放人」的亂象始終未能解決。本報為本港法治向大仙求得「岳飛遇害」第61籤，堪稱是本港法治沉淪的傳神寫照。正如解籤師傅所說，本港法治原本公平公正，像岳飛一樣忠良，可惜落入奸臣手中胡亂操作，倒行逆施，黑白顛倒，終於令香港法治死亡。

這些年來，「漢奸走狗走得甩」已成常態，法官讚揚黑暴被告為「優秀的細路」有之，將警方所有證供一律打為不可信又有之，甚至連國安重犯壹傳媒黎智英也一度獲得高院批准保釋，令人嘩然。類似的胡判亂判不勝枚舉，客觀效果就是助長禍港分子氣燄，特區無日安寧，律政司司長鄭若驊無能無德，絕對難辭其咎。

君不見，社會要求司法改革之聲愈來愈高漲，鄭若驊卻詐傻扮懵，置若罔聞，甚至忙不迭為法官保駕護航，警告市民不得胡亂批評法官。更有甚者，她甫上任即高調放生黎智英的政治黑金案，佔中案在象徵式起訴「9男女」後又不了了之；到了中央及警方好不容易平息反修例黑暴，律政司偏又從中作梗，放慢手腳，警方拘捕過萬人，獲律政司起訴的竟不足四分之一；詎料有人變本加厲，國安法生效至今7個多月，近百人被捕，起訴居然不足一成。不近情者多藏奸，鄭若驊身為律政部門首長，所作所為卻與國家安全對着幹，骨子裏到底打的是甚麼算盤，難道不令人懷疑嗎？

更不必說，黎智英涉刑恐東方報業集團男記者案，律政司在事發近3年才肯作出起訴，期間東方17度去信律政司質詢檢控進度，律政司都是敷衍了事，拒絕回應，不禁令人生出「古有十二道金牌急召岳飛，今有律政司庇奸護惡，懶理東方十七封信含冤受屈」之嘆。最令人匪夷所思的是，法庭在裁定黎智英刑恐表證成立後，居然判其罪名不成立，而律政司在上訴限期屆滿之際才不情不願提出上訴，而且至今未有排期，充當漢奸走狗保護傘的用心彰彰明甚，誰是破壞法治的千古罪人，誰是現代秦檜，還用問嗎？

說到底，香港種種問題都是人的問題，單是3萬人的警隊在換了一哥後脫胎換骨，止暴制亂如虎添翼，已證明人的因素第一。所謂三分人事七分天，黃大仙為香港指點迷津，雖然指出了方向，但何去何從，還須看當局的抉擇。既然明知廢官禍港，明知由疫情到法治皆步向萬劫不復的深淵，為何還不果斷換人？為何還不出手為香港止血？窮則變，變則通。香港已沒有條件耗下去，尤其是經濟一潭死水，樓市隨時有崩盤之虞，為樓市撤辣，為香港止血，為特區謀求一線生機，不容再拖！