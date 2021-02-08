神州觀察：嬰護中心爆肺炎　衞生差劣態度囂

遼寧瀋陽市一間嬰兒護理中心日前遭踢爆衞生管理差劣，致使14名初生嬰集體感染病毒性肺炎入院，部分嬰兒病情嚴重，需送入深切治療部搶救。涉事中心更被質疑有意隱瞞，拖延救治，且於事發後態度蠻橫，既不願與家長溝通解決問題，又揚言不怕告，一副惡形惡相，實不知這樣的中心何以能夠存在，尤其在常態化防疫要求下，對這種麻木不仁、無視衞生安全的行為，當局必須從嚴懲治。

涉事中心名為「享悅時光月子會所」，據悉上月中已有首名患病嬰兒被送往當地兒童醫院治療，惟中心並無及時通知其他家長，並將餘下10多名嬰兒集中在一起照料，乃至他們的口水肩、奶粉勺等用品仍被混合使用，或因此造成集體傳染，可說連最基本的衞生及病毒防範意識也沒有。更離譜的是，有家長發現孩子已被感染，出現鼻塞咳嗽等初期症狀，向中心反映時，中心醫師仍淡定稱屬正常現象，可再觀察看看，結果兩日後孩子病情加重開始發燒，才給送院救治，前後竟已耽誤近一周時間。

所幸經當局檢測證實，一眾嬰兒感染的不是新冠肺炎，否則以涉事中心這種可怕操作，勢又會造成一波大範圍疫情傳播，到時候又是封城，又是「戰時狀態」，又是到處尋找「毒王」，有排折騰。事實上，瀋陽近期才剛遭受一輪疫情反彈之患，延綿月餘，至今尚未重新「清零」，此前亦有多次反彈，教訓可謂深刻。而以涉事中心的差劣表現，就是在平常時期亦不可容忍，然而對方卻對事件無所謂，害得一幫嬰兒吃苦遭罪，按說總得給個說法吧？可對方根本不搭理一眾家長，只叫他們去走法律程序解決，中心的老闆和法人更當着工商局長的面囂張表示，家長去哪告都行。

這種賴皮兼無所畏懼的精神令人訝異，更令人好奇的是，對方此番底氣從何而來？是自身財大氣粗，認為可以用錢擺平一切？還是背後有保護傘、關係網，故而「不怕告」？抑或是當局就該行業制訂的違規處罰措施實在不給力，導致其有恃無恐？且涉事中心居然連工商登記手續都沒有辦理，開設也不止一間，如此招搖過市，禍害無辜，不得不說，當局的監管工作很是失職。

而對這種毫無職業道德，或者根本不具備行業准入條件、不懂得尊重人命健康安全的單位及經營者，當局勢需加大罰則，令對方真正感到害怕、受不了，再也不敢囂張蠻橫，同時可以起到震懾同業人員之作用。當然，此舉亦適用於其他所有行業的規管，對那些違規生產經營、胡作非為、不顧後果只顧賺錢的企業及個人，絕不能總是罰酒3杯，最好能罰得他們傾家蕩產，或是終生禁入，這才是當局應有的監管態度。