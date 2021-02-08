功夫茶：毒品禍害掃不盡　香城無處不播毒

「生命是一襲華美的袍，爬滿了蚤子」，呢句名言來自早熟天才張愛玲；太平山下萬家燈火，霓虹燈廣告璀璨耀目，香港夜景吸引無數遊人譽之為「東方之珠」，之不過美麗燈光下，香城並非無處不飛花，而係無處不播毒，認真殺風景！

嗱！上星期五警方展開「勇破」行動打擊販毒活動，經深入調查後發現一個懷疑由黑幫和勝和操控嘅販毒集團，由外地運入大批大麻花供應本地市場，並以僻靜地點嘅村屋作儲存倉庫。行動中，警方喺落馬洲米埔新村一幢村屋拘捕一名41歲本地男子，疑有黑幫背景，相信係販毒集團重要一員。警方喺村屋一個房間內搜獲共重約280公斤大麻花，估計市值逾6,300萬元，數量屬歷來第二大宗，令人咋舌。

警方初步調查所得，該批大麻花由北美洲運抵本港，並將繼續調查毒品去向，正循無牌樓上吧或社交媒體等「散貨」渠道追查，不排除有更多人被捕。講起樓上吧，日前警方兵分多路喺港九新界多區進行打擊，搗破多間無牌樓上吧！好似前晚吖，就喺葵涌一工廈搗破一間，仲拘捕多名越南籍假難民添！

樓上吧藏污納垢，係罪惡滋生溫床，本報深惡痛絕，一再強調樓上吧一間都嫌多，應該全面取締，而事實卻是樓上吧處處開毒花！有酒吧濫用會社酒牌，違反牌照要求招待非會員顧客，衍生安全、治安及衞生問題；有無牌酒吧設立「藥房」賣毒品，利用毒品「養雀仔」操控年輕人犯案；樓上吧不論有牌無牌，根本係罪惡淵藪，絕對不應存在，否則社會治安冇可能會好！

香港表面係亞洲金融中心，金光閃閃下，毒花開得特別燦爛；呢，又有一單畸士疑與和勝和黑幫有聯繫，話說綽號「三哥」嘅加裔毒梟謝志樂上月喺荷蘭落網，而其集團另一重要港人骨幹亦早於去年10月喺泰國被捕，佢近年活躍香港、澳洲及泰國3地，涉嫌參與國際販毒逾30年，涉及金額達數十億美元；呢啲博大霧、走歪路嘅大毒梟，生前幾風光，有幾多保護傘都好，一樣天網恢恢，疏而不漏，時辰一到，終難逃法律制裁！

講開香城播毒，都真係煙火人間說不盡！疫情如此嚴峻下，依然處處見「毒」迹，有工廈食肆偷雞做晚市，門面烏燈黑火，暗室座無虛席，一枱多人隊啤吸煙，杯上杯落，其喜洋洋者矣！懶理乜鬼禁聚令，也不管大有可能在「播毒」！

至於本報連日深入舊區巡察，驚見三無大廈如人間地獄，播「毒」觸目皆是，好似天井堆滿垃圾、煙蒂；後巷衞生惡劣，碩鼠頑皮到處游走；喉管噴污水如飛流泉湧！仲有黑幫於唐樓單位開賭檔。阿哥，香港無處不播毒，隨時一鑊熟！唔搞好公共衞生，打擊罪案，晚晚封區強檢只會落得「擾民」兩字嘅咋！