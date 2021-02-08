世界視線：特朗普魔咒難除　共和黨前景堪憂

美國共和黨最近在眾議院經歷兩場重要戰役，其一是因公開支持極右陰謀論而引發爭議、前總統特朗普愛將的眾議員格里尼被罷免委員會職務；其二是早前投票支持彈劾特朗普的共和黨第3大領袖、前副總統切尼的女兒伊莉沙白，順利通過黨內投票，保留領導地位。有評論認為，這是共和黨邁向後特朗普時代，重新「回歸理性」的開始。

必須指出，上述兩場戰役的情況並不一樣。罷免格里尼委員會職務的投票，在共和黨領袖麥卡錫拒絕「執行家法」的情況下，由全體議員進行表決，結果只有11名共和黨議員投贊成票；是否解除伊莉沙白的領導地位則純粹是共和黨的家務事，而在不記名表決中，投贊成票的高達61人，兩者一比較，即可見特朗普在共和黨內的影響力。

同樣值得留意的是，伊莉沙白在中央層面過關，卻難逃地方黨部的秋後算帳。懷俄明州共和黨黨部日前以大比數通過譴責伊莉沙白，同時批評她投票支持彈劾特朗普，卻沒有給予特氏正式聽證或正當程序。另一方面，相關決議同時促請伊莉沙白歸還2020年地方黨部給她的政治捐款。諷刺的是，懷州共和黨黨部為特氏沒有得到「程序正義」而打抱不平的同時，特氏最近卻拒絕了眾議院彈劾委員會出庭宣誓作證的要求。

事實上，一眾特朗普支持者已磨拳擦掌，計劃在明年眾議院改選時，在黨內初選挑戰伊莉沙白；其餘9名支持彈劾特氏的共和黨議員，亦面臨被清算的命運。

正如有分析指出，現在投票給共和黨，其實是投票給特朗普而不是「共和黨」這個招牌，甚至不是保守派「小政府」、「低財赤」等政治主張，這從參議院共和黨領袖麥康奈爾的民調走勢可見一斑。早在2018年就國會推翻奧巴馬醫改失敗，麥氏與特朗普互相推諉責任，前者的黨內民意支持率立刻插水；而在上月國會暴亂後，麥氏容許議員們「憑良心」決定是否支持彈劾特氏，其支持度更呈負數。樹欲靜而風不止，「特朗普現象」的潘朵拉盒子已經打開，「回歸理性」談何容易？