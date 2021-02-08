貿易和其他經濟活動一樣，不能只考慮交易的當場利潤：小的企業要怎樣爭取到長期客戶，大的企業會有中長期戰略規劃。國家而言，戰略考慮更重於項目的盈虧，而且國家是面向全國，多種利益，捨一取十，才是政策的目標。市場經濟化從來受制於非市場因素，作為捍衞大眾利益的國家，必然以政治力量干預，至少要打擊壟斷，維護市場各方公平的利益。

反對特朗普「美國優先」的政治干預經濟，不在於干預，而在於用謊言誣衊的手段，也在於我們要捍衞中國的利益。除了迷信自由市場的無知者之外，哪有一個負責任的政府抗拒適當的政治干預經濟，保護本國產業、本國利益呢？一個國家的政府不善用政治來謀取國家的經濟利益，不僅失職，而且有通敵賣國之嫌。

正因如此，本欄主張通過貿易，投資扶助烏克蘭。一方面，烏克蘭的農產品質優價廉，正可替代中國從美國、澳洲的進口。烏克蘭以農戶小企業為主，不可能如美國、澳洲那樣工業化，基因改造，農產品出口中國的利潤也不會被大企業所壟斷。中烏自由貿易協議，借助中歐班列等，便可不用受美、澳的政治壓力。中國甚至可以用烏克蘭的供應，與美國、澳洲討價還價。

另一方面，烏克蘭政經發展受制於對本國發展沒有承擔的寡頭壟斷集團。它們是烏克蘭利益外洩的渠道，也利用它們的壟斷市場地位和財富操縱政治。中國在烏國的貿易、投資，若以扶助中小企業為主，既可促使地方經濟發展，把利益分散給廣大民眾，也可打擊壟斷，以市場反壟斷來在政治上還政於民。

烏克蘭的平民經濟發展，消費力會加強，現時已經大量從中國進口日用工業品，人民收入增加，需求更大。當地中小企業發展，各種材料、加工設備都可以從中國進口。烏克蘭經濟重振，中國便會借目前最大貿易夥伴之勢得到最大的益處。

倘若經濟重振，烏克蘭各派便不用內戰，反而更會傾向和解，也可以借歐俄的傾向合作而左右逢源。民選政府可以開始政治與軍隊改革，擺脫現時軍隊為極右派勢力左右之困。

烏克蘭變化，一是可作示範，有助中國在東南歐17+1的合作進展；二是牽制歐盟；三是中歐貨運加強烏克蘭通道，便可與土耳其通道和巴爾幹絲綢之路全面鋪開，與原有中歐班列的線路從東而西推動歐洲與亞洲的經貿互動，扭轉西北歐壟斷之格局，歐洲必然大變，美國便易失去歐洲的支持。

經貿的戰略效應，不能低估。