美國總統拜登首次發表外交政策演說，對華定調是：我們將直接應對中國這個最嚴峻對手，在我們的繁榮、安全和民主價值上所帶來的挑戰。我們將對抗中國的經濟陋習，反擊其好鬥行為，以抵擋中國對人權、知識產權和全球管治的攻擊。拜登同時表示，「但當符合美國利益時，我們準備好與北京合作」。

拜登的外交宣示，和前總統特朗普大同小異，沒有方向上的不同，都是把美國挑起發動的中美「國運之戰」硬推到中國身上，抹黑、反誣中國。特朗普在開打中美之戰時，也說過「合作」之言，然而這個「合作」一定要逼中國就範，接受各種喪權辱國的條件，才算合作。這和拜登說的「與北京合作」有甚麼區別嗎？這要「騎驢看唱本——走着瞧」。

拜登要繼續視北京為「最嚴峻對手」、要和北京展開鬥爭的理由及譴詞用字，與特朗普幾乎一樣。之所以如此，乃美國時下的「國情」所致。美國所有政黨和組織、政治精英、主流民意，據說都是這樣看中國在當今世界的所作所為、中國給美國造成威脅的；這樣的「中國觀」和意識形態已瀰漫美國朝野，都以為只有鬥垮中國，就可以讓美國的繁榮、安全和民主價值暢行世界，可以讓美國再次偉大、永遠偉大。

中國方面則不斷告訴老美，你們的判斷有誤、方向選錯、手法拙劣，其結果必定適得其反；中美之間沒有那麼尖銳的對立，沒有那麼不能共存的惡性競爭、政治價值觀不相同、意識形態不相同，更沒有那麼你死我活。中國還不斷告訴美國，我們不實行老美的「民主價值」，不接受你們的意識形態，也不會像老美似的把自己的價值觀和意識形態強加給任何人；中國追求發展，中國堅持走自己的道路，只想人民過上好日子，與老美的「繁榮、安全、民主價值」沒有一毛錢關係。中美之間的正確相處之道應該是充分合作，互利雙贏。

然而這些話老美是聽不進去的，此由資本帝國的本性和極強的排他性宗教情懷決定的，老美只有嚴重碰壁才會知所行止。