經歷種種社會亂象尤其是反修例黑暴後，港府終於正視教育問題，決定在中小學推行國家安全教育，可謂遲來的補鑊。香港問題千頭萬緒，歸根究柢主要就是教育有病。年輕人普遍不了解中國歷史，對近現代史一無所知，許多人甚至從沒去過內地，但一提起共產黨便咬牙切齒，彷彿有深仇大恨似的。其實共產黨從來沒有虧待更沒有迫害過他們，深仇大恨究竟從何而來？很明顯，這是殖民教育留下的禍根，也是回歸後缺乏國民教育所致。

仇恨源於無知。在殖民奴化教育和反中亂港勢力刻意妖魔化之下，中國儼然成為專制和黑暗的代名詞，但真實情形絕非如此。如果年輕人了解中國歷史尤其是近現代史，知道中國如何從一個貧窮落後、任人宰割的國家，發展成全球第二大經濟體，就不至於如此愚昧和偏執，不至於如此仇視自己的國家和民族。新加坡已故總理李光耀曾在回憶錄中寫道，當年朝鮮戰爭過後，中國令世界刮目相看，作為亞洲人的他在英國時腰桿才直了些。海外華裔尚且有此深刻感受，為何有些香港人反而毫無國家民族觀念？問題就出在教育方面。

有位退休大學校長將近年的亂象歸咎於社會缺乏溝通，「這是社會問題，不是教育問題」。這分明是推卸責任，黃師將日本侵華形容為「利大於弊」，將鴉片戰爭扭曲成英國為了消滅鴉片而出兵攻打中國，到底是誰的問題？涉及反修例黑暴被捕的逾萬人中，學生佔了四成，更有教師帶領學生堵路縱火，這又是誰的問題？顯而易見，如果不是黃師誤人子弟，學校姑息縱容，就不會有這麼多學生走入歧途。

英國管治香港150多年，殖民教育植根社會，這是歷史遺留的問題；回歸後沒有清除殖民遺毒，反而變本加厲，這就是現在的問題。港府推行國家安全教育充其量只能夠治標，只有真正落實國民教育才能夠治本。