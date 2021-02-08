去年整體罪案上升，主因是網上購物騙案大增，針冇兩頭利，網絡發達，帶來現代人不少方便，但若不加以提防，適當管制，會變成洪水猛獸，吞噬用家。網絡騙徒充斥，有些騙財，有些騙色，有些則是散播假消息，背後有不可告人目的。資訊爆棚年代，小朋友心智未成熟，接觸一些不良訊息，隨時被荼毒，影響力等同邪教。

壹傳媒黎智英及其他泛民與外國勢力一唱一和，經常唱衰香港，鼓吹反中亂港，宣揚違法達義的離經叛道訊息。血氣方剛的青年，以為自己反政府便是英雄，刑毀所謂藍色商舖是正義行為，自己一步一步墮入深淵，踏上成為罪犯的不歸路。

反修例暴潮是反對派長年累月種下來的惡果，由前年6月爆發，一直到去年中《港區國安法》推出後才慢慢開始大致平息，但後遺症漸漸浮現。去年頭9個月有1,852名因干犯刑事罪行被捕的18歲以下人士，約150人接受警司警誡，當中與反修例相關的只有19人接受警司警誡。

要接受警司警誡，先決條件要承認事實及有悔意，很多被捕年輕人毫無悔意，自以為無做錯事，又聽了網絡言論及泛民某些意見領袖的唆擺，以為保持沉默、十問十唔認是最安全，反對派基金將找律師協助他們打官司，天真地相信可以打贏官司，一念之差，錯過從輕發落的機會，最後留下案底，前途盡毀，想移民的機會也十分渺茫，有BNO給你，英國會收刑事犯嗎？如果坐三五七年監，出來世界都變了樣。

精人出口，笨人出手，那些背後唆使犯法的人，卻已經率先舉家移民，又或者走路到英國。以為當手足，實質如衣服，到知道真相的時候，已經恨錯難返。年輕人，看看黎智英現在的模樣，有沒有後悔從前食毒果食壞腦？迷途知返，勇敢承認罪過，做個真正有責任感的人。