林鄭月娥突然欲搬動醫界的奶酪，提出為引入海外培訓醫生立法，筆者不懷疑其出發點是好的，但能否如願卻極不樂觀。香港醫界勢力龐大，早就變成專業霸權，他們享有的待遇也是世界級，以致每年的狀元尖子皆以做醫生為職志，救人固然重要，更重要是生活無憂。在結構性利益盤根錯節的情況下，引入海外醫生即是多隻香爐多隻鬼，事關切身利益，醫生們不跟政府翻臉才怪！

事實上，本港許多醫生醫而優則仕，半途當官不計其數，由楊永強到何志平；由周一鑊到高永文，皆是例子，而且不少直到現在仍然位高權重，這就更加令醫生的專業霸權如虎添翼，要撼動難如登天。君不見，數年前港府有意改革醫委會，增加非業界比例，也為醫生團體所反對，無功而還；如今直情想藉引入海外醫生加劇競爭，議題更敏感，阻力之大可想而知；何況港府慣性一遇阻力即跪低，海外醫生這鍋無米粥，恐怕煲來煲去都是一場空。

香港的情況當然是畸形的。新加坡同樣缺乏本地醫生，但人家政府引入海外醫生話做就做，沒有引起反彈。這固然出於星洲政府強勢，但當地醫生不如本港醫生心胸狹隘，絕對是原因之一。新加坡免試讓海外醫生執業，只要海外醫學院獲當地認證即可，同時設立監督機制，確保外來醫生水平符合要求；加上新加坡是個多元國家，求才若渴，對外來人才接受程度高，哪裏會如香港醫生般斤斤計較，貶低海外醫生來抬高自己？

港英年代，英聯邦醫生尚且可以免試來港執業，偏偏回歸後沒有這支歌仔唱之餘，招徠海外人才之路更幾近斷絕。醫生身價水漲船高，過着高人一等的優渥生活，可憐是無錢看私家醫生的基層市民，只能在公立醫院等個地老天荒。生病就醫是人的基本權利，不是某些人的謀財工具，奈何本港大部分醫者眼中只有金，早就沒有醫者父母心，可悲！