筆者是讀歷史學出身，最尊敬的當代史學家是錢穆先生。錢先生曾為香港的第二所大學命名，取名香港中文大學，希望在中國海南一隅之地，繼續弘揚中國文化。今日中文大學部分學生私下將母校易名為「暴大」，思想上極力去中國化，若然錢先生泉下有知，定然在聲聲嘆息。

錢穆是在軍閥混戰與民國時期成長，中國萬方多難，東方傳統受到歷史上最嚴峻的挑戰，不少人主張全盤西化，要把中國舊思想拋入茅坑。如果今日香港的「黃絲」覺得中國不濟，那麼20世紀初的中國就更不堪，全國多是創殘餓羸之輩，在這當兒，不少國人還不知自愛，貪污腐化，黨同伐異，人欲橫流。其時，人們擔心的不是中國會否衰落，而是會否亡國、亡文化，進而被整個地球開除「球籍」。

黃絲們扳着手指，數今日中國的缺點，老是覺得有這個不該，那個不是，但比起民國年代，當日中國的缺點比如今多出10倍，國民黨治下，隨意派特務殺害政敵，打死一個人就像捏死一隻螞蟻般，單此一項，21世紀共產黨管治的中國，已經比昔日進步太多，更遑論是在國際上的地位。

但即便如此，上世紀30、40年代的錢穆，卻不以自己國家為恥，反倒認為應該讓我們的民族一步一步趕上去，在進步過程中，一味挑毛病於事無補，理當對祖國抱有溫情與敬意。錢先生在《國史大綱》中將國家比喻作父母，他說：「人之父母，不必為世界最崇高之人物；人之所愛，不必為世界最美之典型，而無害其為父母，為所愛者。惟知之深，故愛之切。」事實上，自己父母不一定是完美無缺的，但無損我們對他們的愛意、敬意，對待祖國也是同樣道理。愛是緣於了解，不是緣於批判，因此，香港的中學通識科打算改革課程，讓學生多認識祖國，做法可謂恰如其分。