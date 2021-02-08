笑看天下：怎令市民有信心打疫苗-施友朋 評論員

中國科興生產嘅新冠肺炎疫苗，由於一直未喺醫學期刊發表第3期臨床研究數據，致抵港計劃需要押後。港府日前表示，衞生署曾按顧問專家委員會嘅指示，要求科興嘅相關研究數據需喺醫學期刊刊登，但科興表示短期內整理刊登有關資料具相當難度，因應疫苗接種嘅迫切性，已要求科興提供其向世衞提交嘅第3期臨床研究數據作評估之用。

正當香港仍對國產疫苗諸多猜測，澳門已於日前接收國藥集團嘅新冠病毒滅活疫苗，澳門政府亦一早表示，首批國藥疫苗有10萬劑，預計農曆新年前後可優先安排醫護人員、口岸前線人員及賭場莊荷等人接種。看來，在接種疫苗上，澳門又比香港快一步。

有政黨表示，很多市民反映對國產疫苗嘅信心較大，港府應要有多手準備，不可永遠落後於人，並詰問目前已有其他國家批准使用國產疫苗，「香港係咪企喺度唔郁呢？」

事實上，港府喺訂購疫苗上，訊息發放十分混亂，予人五時花六時變印象，一時冇得揀，一時有得揀；一時又唔知貨源如何，又冇話如何尋求另一款滅活疫苗，搞到市民無所適從！

喺如此訊息混亂下，也就難怪港人對接種疫苗嘅信心，由去年11月有逾六成受訪者有意接種，跌至近期不足一半受訪者願意接種，本港亦成為有同類調查嘅國家及地區中，最少人願意接種嘅地區！

沒有人會懷疑疫苗係人類戰勝呢場世紀瘟疫嘅曙光，問題係民無信不立，港府喺鼓勵市民接種疫苗嘅訊息，明顯做得差！政府有錢，喺貨源供應上應該冇問題，可是庸官喺宣傳上幾近零，又完全冇誘因鼓勵市民接種。

政府應該設立熱線，由衞生署醫生解答市民疑慮，因為有許多長期病患者或有其他疾病嘅人士，是否適宜接種，或許都想聽吓醫生意見！最後老朽都係希望高官以身作則，齊齊捋起衣袖，笑着打國產疫苗！