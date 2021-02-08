怎麼最近加拿大總是針對香港特區政府找碴？半年前他們宣布因應中方推出《港區國安法》，指法律字眼模糊，容易導致濫捕，對居港加拿大國民不利，所以訂下撤僑30萬計劃，結果胎死腹中；前幾周他們又好像有新發現，說中國不承認雙重國籍，要求居港加籍人士先聲明自己是加籍，才得享領事保護；如今又提醒在囚的雙重國籍人士，被問起時一定要聲明身為加籍，以免喪失領事探視權。

難道加拿大駐港領事沒有正經事可做，才拿雙重國籍問題喋喋不休？眾所周知，中國一向不承認雙重國籍，香港並無例外，只不過回歸時因為香港居民之中持雙重國籍者眾，特區政府採寬鬆政策，對一些持外國國籍又不願意脫離中國籍人士容忍，只要他們在香港保持中國籍居民身份，便得享受中國籍居民待遇，當他們的外國護照是一種旅遊證件便算。如果這些人擁有外國國籍，拿着外國護照來港，又覺得需要得到外國領事保護的話，其實手續也很簡單，只要入境時出示外國護照，拿簽證入境便成了。如果人在境內，突然覺得拿中國籍不放心的，也可以向入境處作出聲明，放棄中國籍，恢復外國籍。當然，以外國人身份在香港居住，可能逗留時間受限制，入學工作都需要另外申請，政治權利當然也會減少。

我不知道香港近日是否有很多加籍公民犯法被判入獄，令他們的駐港領事大張旗鼓，提醒國民需聲明自己國籍，爭取享受領事探視權。按他們的說法，是香港監獄強迫在囚雙重國籍人士二選一。不過，懲教署卻表示絕無其事，而是香港從來都不承認雙重國籍，除非在囚者一直以外籍身份居港，否則一律以中國籍看待。我也相信是加拿大領事對香港國籍法的理解出了問題，否則為何不見其他國家的領事在香港國籍法問題上提出意見，就算查詢都支吾以對，唯獨是加拿大領事才特別關注？