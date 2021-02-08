每到逢年過節，內地官員都有一項例牌工作──送溫暖，到困難家庭送大米、食用油之類的生活用品，表達關懷慰問。這自然需要大張旗鼓地進行宣傳，廣而周知，以展示自己的親民形象。

但是，最近有多地將這場大龍鳳演砸了。青島、東莞的送溫暖現場，接受慰問的「困難家庭」，房屋裝修敞亮，一派富足康樂，遭到網民強烈質疑。在輿論重壓之下，官方相繼公布調查結果，辯稱當事家庭既非困難戶，也非扶貧對象，而是由於遭遇大病給生活帶來一定影響，故而才被選為慰問對象。

這些事件之所以引發洶湧輿論，乃是民間情緒的集中爆發宣洩。首先，節日慰問，本來應該是將困難群體作為主角，但實際上卻是官員的「政治騷」。也就是說，官員才是主角，主要目的也不是為了送溫暖，而是為了為官員形象貼金，標榜政績。至於接受慰問者，只不過是配合演出的龍套。所以，選誰送溫暖都一樣，自然懶得大費周章仔細甄選樣本，故此稍有不慎，便破綻百出。

其次，雖然官方號稱已經完成脫貧攻堅，但只是解決了最基本的溫飽問題。大量貧困人口，生活依然缺乏足夠保障，受助需求缺口很大。而類似春節慰問，並非普惠性措施，乃稀缺資源。在這種情況之下，公眾當然希望能夠將有限的資源用在最需要的人身上，以發揮最大效果。青島、東莞涉事家庭，雖然因為患病造成一定困難，但是從家居裝修等情況看，遠遠好過許多蓬門蓽戶的深度貧困人口。背離了公眾對於困難家庭的常識認知，刺激了公眾的敏感神經，引發的輿情反彈也格外突出。

再次，更深層次的問題是公眾對於社會公平的深刻焦慮。是甚麼讓老百姓變成了「老不信」？老百姓不是「杠精」，並非吃飽了沒事幹一味吹毛求疵，而是現實中很多有違公平的事情氾濫，加劇了老百姓對政府的不信任。比如經濟適用房、社會低保，都應該是面向困難家庭的兜底性保障措施，卻有許多經適房住戶開豪車，低保享受者出手闊綽。掌握資源的官員假公濟私，將經適房、低保變成了小圈子內的福利或者尋租工具，而真正有需要者，卻依舊上無片瓦、囊空如洗。

這類事件疊加，不斷加劇公眾的不滿和猜疑，遇到類似最近的送溫暖醜聞便迅速發酵。還有，無論是經適房、低保，還是慰問送溫暖，動用的都是社會公帑，但是很多時候，選擇對象的過程不透明，程序不公開，難免有黑箱作業之嫌。2011年，高層領導在北京看望一廉租房家庭，45平方米的房子只需77元人民幣房租。新聞一出，物議沸騰，因為很多人租住同樣面積的房子，需要付出幾十倍的租金，大家根本不知道天底下竟有如此好事。有網民慨嘆：「我有一個夢想，就是能活在新聞聯播裏。」

所以，不應該苛責網民「心理陰暗」、「善於腦補」。網絡圍觀，是民間監督的重要力量，化壓力為動力，從善如流，改進施政，才是正確選項。