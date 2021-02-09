正論：公帑養治安毒瘤　假難民為患不休

年關難過，再加上疫情影響，經濟重創，不少人鋌而走險，犯案搵錢過新年。臨近歲晚，爆竊案特別頻密，老香港經常會提醒家人鎖好門窗，提防鼠竊狗偷，但我們日理萬機的高官，卻比尋常百姓更不如，反其道而行，長年開門揖盜，收容一群無惡不作的假難民及南亞兵團，來者不拒，而且更耗用公帑，7年燒錢逾60億元，根本就是打劫香港人！

根據警方數字，本港去年錄得2,095宗爆竊案件，涉及損失財物達51.6億元，金額較前年激增，當中60%約1,215宗屬於住宅爆竊案，其中一名內地收藏家的油麻地寓所遭人盜走價值50億元的收藏品，包括毛澤東墨寶，警方其後拘捕3人。亂世幸有執法者力挽狂瀾，爆竊破案率及拘捕人數均上升：破案率由前年18.1%提高至去年的27.8%；而拘捕454名爆竊案疑犯，亦比前年增加兩成。值得關注的是被捕80名非華裔爆竊匪，數字較前年增加70%，當中共有36名持行街紙的假難民，比前年17人倍增！總括來說，爆竊案猖獗，與假難民息息相關。

假難民與南亞兵團是公認的治安毒瘤，近年多宗大毒案及街頭劫巨款案，都見到南亞兵假難民身影，黃賭毒偷呃拐騙無惡不作，涉及案件又豈止爆竊案！警方代號「奇謀」行動，臥底探員喬裝賭客，數月部署，近日成功破獲一個黑社會犯罪集團，上周三起連續5日行動，搗破14個非法樓上賭檔及一個街頭聚賭黑點，共拘81人，果然又包括18名南亞裔男女，其中一人為持「行街紙」留港的假難民。警方指持有「行街紙」留港的南亞人，無法透過合法工作賺取生活費，被不法分子招攬成為「兌分仔」兼顧「睇場」，向賭客提供毒品即場吸食。入境事務處上周四反非法勞工行動，亦在屯門拘捕一名57歲越南籍女黑工。為了搵食，南亞幫及假難民可說無所不用其極，對本港治安造成巨大破壞，執法者止暴制亂疲於奔命之餘，還要應付這股外來的惡勢力，無異百上加斤。

假難民問題，起源於殖民地年代，港英政府簽署聯合國《禁止酷刑公約》，特區首任行政長官董建華卻照單全收，本港成為第一收容港，之後歷任特首都沒有修正，後患無窮。假難民來港後提出免遣返聲請，失敗後再上訴或司法覆核，濫用司法程序，盡量拖延留港時間3年至10年不等，過往發現99%聲請都是不成立，卻因為案件積壓，逾萬人得以留港。司法機構沒有為此設立特別法庭、延長法庭辦公時間或安排於周六開庭應訊，只是尋求增設一個上訴庭法官的職位及在終審庭安排更多非常任法官，能否加快處理有關案件，實在成為疑問。

港府7年間用於處理假難民問題，包括訴訟、審理程序及人道援助，共消耗公帑逾60億元，預料來年度仍然不會少於9億元。各界批評港府花冤枉錢在假難民身上，如同倒錢落海，若這筆公帑能投放到民生措施會更有價值。以每間100萬元成本計算，足以興建6,000個公屋單位，安置超過萬名基層，現在則是雙輸，基層劏房戶上樓無期，假難民問題亦解決無期。

養虎遺患，假難民成為社會治安毒瘤多年，是社會計時炸彈，而且「趁你病攞你命」，不會因為暴潮疫潮而收斂，反而變本加厲，與黑幫勾結，建立龐大犯罪網絡，情況愈來愈嚴重。政府一直未有設置禁閉營。上世紀70、80年代越南船民都是集中在難民營，與市民隔開，所以即使數以10萬計，對治安影響還未算過分，港英政府那有像特區政府般「大方」，讓假難民自由出入，融入社區？甚至乎連聯合國難民署拖欠逾11.6億元費用，香港政府也好像不計較，多年來枉做冤大頭，懶理財赤，慷納稅人之慨。

經濟受疫情嚴重打擊，不少市民失業生活艱難，政府對假難民講人道，卻懶理基層過着非人生活，倒行逆施，自招民怨，親者痛，仇者快。本報多年來為民發聲，不斷鞭策官員正視假難民禍害，政府拖拖拉拉，去年底終於向立法會提交條例草案，計劃修訂《入境條例》，加強審核、執法、遣送和羈留，堵塞漏洞。亡羊補牢，為時已晚，惟有加緊力度追落後，行政機關固然要盡力，司法機關亦豈能獨善其身？繼續像以往各自為政，假難民問題只會是無限循環的噩夢！