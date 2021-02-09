產評：大宗商品起雲湧　最憂滯脹荷包縮

近日國際油價起動，重上逾一年的高位，可算是整體大宗商品行情的一個重要指標。隨着美國落實新一輪刺激經濟方案，帶來經濟復甦的憧憬，加上全球晶片及貨櫃短缺，引發供應緊張和成本上升，且別低估年內物價上升的壓力。最怕是經濟表現跟不上，令滯脹風險升溫。

近季大宗商品如鐵礦石及大豆等商品價格現升勢，至昨日見到倫敦布蘭特原油期貨升穿每桶60美元大關，重返去年1月高位。事緣近年各產油國為穩定油價，大幅減產，直至今年開始全球多地接種疫苗，油價需求面才見改善。問題是疫情持續逾年，不少生產設備已停產一段時間，當經濟開始重納正軌，供應未必就能一下子追及需求變化，適逢近期全球缺晶片和缺貨櫃，令生產成本上升且時間延長，更令供應面添變數。

另一方面，美國新政府準備大開水喉放水救經濟，勢必進一步激化資產泡沫。股市經已先行，美股強勢不用多說。部分對沖基金更開始擴大投資範圍，轉炒商品期貨，當中期油價格除受惠需求前景改善外，在全球環保意識提升，而投資氣候都轉向再生能源之際，油商要取得融資支持增產並不容易，認定短期供應面未能隨需求變化而有突破，是游資轉戰期油的原因之一。

近日美股上升，但見美債遭拋售，長期國債孳息率大幅攀升，孳息率曲線陡峭，似在說明市場對通脹和財政赤字的擔憂加劇。要知道，國債孳息率回升以及製造業供應鏈成本急增，皆可視為通脹回溫的風向儀。

雖然聯儲局再三強調會貫徹量化寬鬆，容忍通脹超過2%，直至完全就業帶動工資回升。惟相信新政府上任蜜月期過後，市場會感受到其施政面臨各項挑戰，經濟復甦之路絕非坦途。最令人擔心的是，經濟增長無法趕上，而商品價格在各因素帶動下持續上升，將引發滯脹風險，各大央行將隨之走進噩夢！

在這個背景之下，新春前中國人民銀行未如往年大舉向市場注入流動性，反而從市場抽水，實非偶然，行徑一定程度反映當局關注物價因素，堅持嚴控樓市炒風，以防資產泡沫白熱化。畢竟資產價格與經濟發展步伐長期不一致的話，就如行路左右腿不協調，後果是早晚要摔倒。

總而言之，投資者且別只顧沉醉於當前的資產泡沫，更要意識到市場正由復甦期進入資產過熱，未來不排除會出現一段荷包追不上物價的「滯脹」時期。全球貨幣政策由鬆趨緊的壓力日增，超寬鬆政策一旦逆轉，其殺傷力不容低估！