神州觀察：女幹部以色謀權　下半身腐敗難防

湖南常德石門縣招商促進事務中心前黨組書記、主任李小瓊日前遭當局「雙開」，所涉問題除包括一般官員都會有的以權謀私、貪污受賄等行為，更被指以色謀權、長期與他人保持不正當性關係，說白了，就是靠出賣身體換升遷。不難發現，當局過往對於男性官員涉及淫亂、以權謀色的通報非常多，惟近年涉及女性官員淫亂、以美色換權力等醜聞亦愈來愈多，予人感覺官場充斥男盜女娼，再多再嚴的幹部選用、監督制度都不管用，下半身腐敗隱秘難防。

正如當局通報指，李小瓊生活腐化、貪圖享樂，嚴重損害了黨員幹部的形象，且在中共十八大後不收斂、不收手，需予以嚴懲。問題是，損害黨員幹部形象的何止李小瓊一個？這些年有太多腐敗官員毫無底線地重複着同樣勾當，尤其是生活腐化墮落，涉及權與色的骯髒交易、淫亂等問題，令外界對內地官場風氣、官員形象十分負面，別看一個個道貌岸然，時時高喊廉潔自律，誰知道他們內心都在想甚麽。

就算在以色謀權的女幹部當中，比之更齷齪不堪的亦大有人在，像甘肅武威市前副市長姜保紅，就被指為了上位「精心布局」，對40多名官員領導進行性賄賂；廣東中山市博愛醫院原院長王瑩更被以「千字文」痛批是「人前攀附領導、巴結奉迎不知恥，人後窮奢極侈、放縱糜爛不檢點」。都說官場存在性別歧視，女性官員嶄露頭角不容易，事實卻是，一些女性官員腐敗起來更具「先天優勢」，只要夠無恥，展露全身都可以，只有將全身心無私地「奉獻」出去，才能換取更多的權力和收益。

一個巴掌拍不響，女性官員想要實現以色謀權，就必須得到有權的男性官員「配合」。譬如有指李小瓊的「交易對象」或是石門縣原縣委書記，能得到「一把手」的「瞓身指導」，何愁上位不成？再如甘肅武威市前副市長姜保紅，就曾得到時任市委書記火榮貴的「力挺」，當然，姜以身體換升遷的路上還得到了不少其他領導級官員的通力配合，想必他們也都十分樂意出力，可謂各取所需，各自滿足，實在沒有拒絕的理由。

如此一來，官場豈不成了風月場？男女官員之間竟如恩客與娼妓一般，叫人如何直視？更有「巾幗不讓鬚眉」的女性官員欲以此打破她們官場「從屬地位」之宿命，男官員可以「床上培養女幹部」，她們亦可以潛規則男幹部，甚至實行上下級通吃，總之戀色貪財、追逐權力者不乏其人，再無性別之差，更無廉恥可言。結果就是，這樣上位的女幹部多屬有姿色無能力之流，勢會怠政害民，為禍一方；至於熱衷於「培養」女幹部的男性官員，又是誰培養出來的，同樣值得一問。