功夫茶：庸官一味假大空　源頭減廢先削薪

政府搞環保，畀市民印象最深刻嘅就係吹吹水，唔抹嘴，一味認屎認屁，吹到自己無所不能，威過威士忌，口水多過浪花，真係要做嘅好似垃圾徵費、回收廢紙就口噏噏得個吉！真係講起都羞家，一個垃圾徵費蹉跎幾十年，結果係無疾而終，推行環保政策數十年如一日，不思進取，光吹不練，完全唔知個「醜」字點寫！

嗱！環境局局長黃錦星仲厚住臉皮，面不紅氣不喘表示，回顧既有藍圖進展，過去7年有21個措施，除垃圾徵費方案外，包括「四電一腦」、玻璃容器生產者責任制等，新措施如回收基金喺疫情下協助回收商均已落實；又話自去年11月起，全港現已新增22個回收便利點，近年喺不同社區推出中央免費回收服務。講就天下無敵！

黃局長至叻往自己臉上貼金，講起回收，功夫茶都真係得啖笑！20多年嚟嘅回收依然停留喺「三色桶」層面，庸官連監管承辦商都做唔到，以致三色桶回收物絕大部分被送往堆填區，連申訴專員公署都睇唔過眼，要主動調查環境局及環保署嘅三色回收桶究竟搞邊科？黃局長唔通丁點印象都冇？

講多無謂，食多會滯。黃錦星局長搞環保，一招「寓禁於徵」就企定定喺度，阿哥，好似膠袋徵費，一開頭每個膠袋收五毛錢，2009年推出至今都12年喇，整整吓市民習慣咗，都冇晒感覺咯！睇吓啲膠袋每日平均棄置量就知，自2016年起連續3年上升，每日平均棄置量達800多公噸！仲有吖，香港作為亞洲嘅自由貿易港，成為大批廢品嘅中轉站，若然把關不嚴，未能第一時間「轉」出去，容乜易垃圾圍城變臭港？黃局長唔好成日大隻講，翹埋雙手，啲廢膠、「洋垃圾」就會變走？佢仲聲大大話想全民減廢「零堆填」，期望未來人均棄置減40%至45%，令回收率增至50%。

講出嚟都羞家，本港減廢起步比起其他發達地區落後幾十年，唔好話輸畀日本、南韓，連台灣、內地啲大城市都做得好過香港唔知幾多倍，香港依家連垃圾分類都做唔到，庸官卻一味好高騖遠！呢，目前屯門曾咀稔灣路有一個污泥焚化爐正在營運，政府亦喺石鼓洲填海興建一個垃圾焚化爐。據悉規劃中嘅垃圾焚化爐尚要延至2025年完工，但政府已經諗住再興建第二座垃圾焚化爐，造價料要百億港元；有環保團體鬧爆政府，指政府喺源頭減廢表現不合格，認為將咁多資源攞去燒，仲包裝成好似轉廢為能，簡直荒天下之大謬！

「洋垃圾」無利可圖，有害無益，滯留在港已經呻笨，還要花錢起焚化爐，簡直是戇居。庸官搞環保一味假大空，有目標卻沒有時間表，動作多多，徒勞無功，更自己做埋大嘥鬼！要源頭減廢達標，功夫茶建議庸官先削薪70%再說吧！