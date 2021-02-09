世界視線：也門和平現曙光　美伊融冰謀契機

美國總統拜登發表任內首份外交政策演講，雖然口頭上把中國列為頭號對手，但實際上最先出手的外交領域卻是中東，即停止支持沙特阿拉伯在也門的軍事行動。也門迎來和平曙光，令拜登在上任之初就具備了問鼎諾貝爾和平獎的資格，亦為美國和伊朗重回核協議創造了條件；更重要的是，只有中東平安無事，美國才能集結力量，重返亞太圍堵中國。

也門內戰是伊朗與沙特等敵對國家之間的一場代理人戰爭。自2015年1月以來，沙特等國支持的政府軍，與伊朗支持的胡塞叛軍爆發長達6年的戰爭，貫穿白宮前主人特朗普的整個總統任期。在此期間，特氏單方面撕毀伊朗核協議，與德黑蘭的敵對狀態不斷加劇。特氏針對伊朗的單邊行動，也導致美歐盟國之間出現裂痕。拜登在演說中指出，也門衝突已導致10多萬人死亡，800萬人流離失所，製造了一場人道和戰略的災難，這場戰爭必須停止。

就在拜登發表演講前後，德黑蘭亦對他頻密喊話。伊朗政府發言人本月4日宣布，當局開始提煉濃度為20%的濃縮鈾。這顯然是提醒拜登必須盡快回到核協議，否則伊朗將持續加快發展核技術。伊朗外長扎里夫6日再喊話：「留給美國人的時間不多了。」潛台詞是，如果拜登坐失良機，伊朗的核技術就會生米煮成熟飯。對拜登來說，恢復核協議顯然也是利大於弊，首先，這項協議本來就是在他任奧巴馬的副總統時達成，並得到歐洲盟國的一致贊成，恢復協議顯然有利於歐美締造團結局面。其次，如果伊朗最終像北韓般研製成核武，則美國將被迫採用強硬手段制止，從而再度陷入中東衝突的泥沼，這顯然不符合白宮集中全力壓制中俄的戰略目標。

但是，美國在中東地區的一些主要盟國均視伊朗為天敵，仍會盡一切手段爭取把美軍留在波斯灣。平衡各方利益之下，拜登小心翼翼劃下談判底線，就是伊朗必須首先停止一切核活動。現在輪到德黑蘭權衡利害，如果錯過與拜登的融冰契機，它會否招來敵對國家的軍事打擊？