外孫女喜愛歷史，學校教中史和西史，我教她中國與世界同期連接的歷史，也把歷史比較，這是最快心的弄孫為樂。

前幾天，她與同輩聚會，討論起秦始皇的功過，她強調秦始皇統一之功，其中包括我引導她思考中國統一與歐洲不統一的分別。秦始皇史書上多說暴虐，可是傳統的史論夾雜了許多未必可苟同的價值觀和不確史實。近代秦簡多所發現，足以證明秦統一的制度優勢，不是暴虐便可戰勝六國。

秦統一六國之後，不僅書同文、車同軌，而且北拒匈奴，建長城，南拓疆域，修馳道，鑿運河。秦始皇的錯可能是在戰爭之後沒有休養生息，而是以舉國之力繼續建設，過度消耗國力民力，這或許是帝皇要在死前把一切建好。

但是秦亡漢興，再不是六國復興，再成封建分裂之局，而是漢承秦制，中國走上大一統國家之途，開啟其後2,000年的興盛，中國並沒有如歐洲在羅馬帝國崩潰之後，經歷黑暗時代，陷入2,000年分裂。神聖羅馬帝國是虛有其表；拿破崙統一歐洲，敗於英國之手；納粹統治更不成氣候。歐盟發展本是不世之功，英國還是要破局。

秦漢以來，中國的大一統是以統止戰，建構更大的社會經濟與政治空間來整體發展，或許沒有春秋戰國的思想創意，卻不會產生出歐洲黑暗時期的你攻我伐的封建體制。要說西方文明，當可看19世紀英國作家狄更斯筆下的童工，和販賣黑奴。中國的大一統或許有貪腐，也未至如此悲慘。中國的悲慘只在於外敵壓迫下的分裂，不在於國族統一時期。

英國的帝國主義對歐洲的政策是製造和維持權力平衡，實際上是分而治之，鼓吹民族自立。可是在歐洲以外，它卻到處吞併，把分裂的印度統一，建立英印帝國，進一步擴張，以形成日不落帝國。

同樣地，美國繼承英國，「美國優先」是在全球用軍隊和政經力量建立它直接間接控制的國際體系，對其他國家則是民主民族自主，把老帝國分裂，以形成眾多獨立卻無力與美國抗衡的小國。在蘇聯解體之後，歐盟失去對美國的價值，反成為挑戰，便在歐盟內製造分裂。蘇聯變俄羅斯和10多個國家，還要把俄國進一步解體，也把南斯拉夫分解，當前只差中國未分裂。美國仍然是英國的分而治之一套。

中國統一，歐洲分裂，優劣可見。世界只能以統止戰，以統來消除地區差別。小康社會只能在統一才達到，大同則要求更大範圍的統一。美國成不了羅馬帝國。