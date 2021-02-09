中國國民黨為了挽救其在台灣「亡黨亡國」的命運，把在20多年前「分裂黨」的趙少康弄了回來，伺機參選黨主席，再選來屆「總統」。這個趙少康是當年國民黨的少壯派，風頭甚健，因為「內鬥」拉隊伍成立新黨，該黨在台灣選舉中也混不出多大名堂，趙少康遂棄政當了媒體人，繼續口若懸河，指點江山，名氣不減。

歲月穿梭，少壯派的趙公子如今已是七旬老翁矣。台灣政壇、兩岸關係、中美關係、台灣的「去中國化」以及「台獨」獨大，都和20多年前不可比擬，新黨也近乎煙消雲散。說到玩政治，趙少康從無佳績，1994年的台北市長選舉，他敗給了陳水扁。那時候藍營尚且實力不俗，頗具聲勢，趙少康唯敗而已。如今藍營早已支離破碎，趙少康哪來的底氣和壯志，要為國民黨「重整山河」？

在今日和未來局勢之下，國民黨要想免亡，想反敗為勝，靠選舉是不行了。「台獨」黑雲壓城，「去中國化」彌滿六合，國民黨那副以「隱性台獨」蒙選票的樣子哪能獲勝？它那套「不統、不獨、不武」的策略又能糊弄誰？因此，國民黨的求生之道，不在選舉——要參加選舉也行——只在於能不能重舉謀求中國統一之旗幟，重拾「國統綱領」。

重舉這面旗幟，不要怕選敗，不要怕自己被「台獨」民粹淹沒，要忍辱負重，在北京實施「武統」或「以武逼和統」之時，國民黨即可發揮積極作用，為北京完成「統一大業」略盡綿力，方有自己的位置。那個時候，徹底完蛋的將是一切「台獨」政黨和勢力。

歷史上的國民黨，在孫中山領導下致力於中國統一，在蔣介石父子「退守台灣」之後，仍然致力於「三民主義統一中國」，可以說「統一」是國民黨的建黨「初心」和奮鬥目標。然而，自從台灣有了「民主選舉」之後，國民黨被「台獨」政黨牽着鼻子走，失去了「初心」，以為靠攏「台獨」才能夠生存掌權，結果乃死路一條。時下只有回歸「初心」，爭取統一，國民黨方有存活之望也。