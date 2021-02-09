這年頭，抹黑中國已成為美國政治不可或缺的一部分，即使無聊透頂，老美依然樂此不疲。特別是那班極端反華政客，已到了鬼迷心竅的地步，一天不罵中國就無法過日子。話說港府近日落實在中小學推行國家安全教育，這純屬香港內部事務，沒想到又觸動老美神經，共和黨參議員魯比奧煞有介事發表聲明，譴責中國在香港實施教育改革，敦促拜登政府追究中國責任，制裁相關官員。老美愛管閒事，人們早已見怪不怪，但連香港教育改革也要干預，豈止無聊，簡直無厘頭。

按照魯比奧的說法，香港教育改革是「中國將自己的意願強加給香港人」，「打着促進愛國教育的幌子，推行宣傳式的教育指令」。那麼，人們倒想問問，美國一直將自己的意願強加給其他國家，誰不接受就打誰，這該如何解釋？美國小學生一入學就要接受愛國教育，每天都要舉行升旗禮，還要向着國旗背誦效忠誓詞，這難道不是「宣傳式的教育指令」？

來說是非者，正是是非人。美國推行愛國教育被視為理所當然，香港進行國安教育則被批評為「打壓學術自由」，老美的邏輯就是如此不可理喻。他們也許忘記了，香港是中國的地方，而不是美國殖民地，他們根本沒有權利指手畫腳。至於他們揚言要追究中國責任，制裁相關官員，更是不值一哂。過去4年特朗普政府幾乎天天推出針對中國及相關官員的所謂制裁措施，港府也有不少官員上榜，結果甚麼目的都沒有達到，拜登政府又能怎樣？除了制裁還有甚麼招數？

正如毛澤東所說，凡是敵人反對的我們就要擁護，凡是敵人擁護的我們就要反對。美國政客對香港教育改革如此緊張，恰恰證明香港教育非改革不可。教育界一直由反中亂港勢力把持，他們配合西方反華勢力，對學生進行有系統的洗腦，荼毒了一代又一代年輕人，早就應該動手術。