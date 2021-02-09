臨近歲晚，本來大家應該高高興興買年花辦年貨慶團年，但疫情未退，多項禁令一再延長，花市變了味，晚飯不能堂食，準備過年的興致都大受打擊，最慘是香港人還要擔驚受怕，政府沾沾自喜的突擊封區強檢隨時會殺到，受限區域每家每戶都要禁足，現在更演變成為只要居住的大廈有一個住客確診，便要全幢強檢，簡直是不勝其煩，精神虐待。

為了抗疫，大家受盡折磨，無論身心及經濟都蒙上陰影，很多人都以為只要疫苗發明了，那便可以對付新冠肺炎病毒，苦盡甘來，疫情會去到終結。但很可惜，因為時間所限，幾隻面市的疫苗都各有缺陷，有些發現嚴重副作用，據說會致命，亦有些數據不齊全，保護率只是五十五十，恐怕「打咗等於冇打」。市民缺乏這方面知識，實在忐忑不安，就算免費又如何，性命攸關，寧可付錢打安全的疫苗。

歸根究柢，都是政府行事經常甩漏，令港人信心盡失。好像日前突然豁免科興在醫學期刊上刊登研究數據的條件，又引起質疑，食衞局局長陳肇始稱絕非降低標準，當然是想派定心丸，但民望在13位局長中排第10的陳局長，說話的公信力有幾多，市民會否因為她一句話便放心？陳肇始把責任拋向顧問專家委員會，希望外界對委員會有信心。可是大家心知肚明，抗疫主要問題不是來自專家，而是決策的政府，朝令夕改，又不諮詢民意，更加沒有為具爭議性的政策好好解說，怎叫市民有信心？

各國爭相推出自家製疫苗，一大堆疫苗名稱，像滅活這名堂頗嚇人，普通人根本難以一一了解，政府採購的疫苗，最快一款預計在本月底到港，爭取在農曆新年後安排接種。為釋除大眾疑慮，應加緊宣傳及安排公開講解會，讓市民可以發問，最低限度要知道究竟打甚麼入自己體內吧！