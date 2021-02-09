特首林鄭月娥於上周宣布，政府考慮年內對劏房租金加限立法。劏房問題由來已久，租金是問題之一，但它帶來對下一代的傷害，遠遠不止於租金上升。自97回歸，輪候公屋時間少於3年，但歷經金融風暴及金融海嘯，政府少建公屋和私樓，並停建居屋，影響至大，往後輪候公屋時間就不斷延長，最近輪候公屋平均時間是5.6年。其實此乃違反房屋政策及規則。由於不少人租不起私人樓宇一整個單位，劏房遂在舊區興起，包括深水埗、旺角、大角咀、油麻地、紅磡、九龍城、觀塘和荃灣等。據政府估計，現時至少有21萬人（約8萬個家庭）居於住宅區劏房（不包括工廈非法劏房）。

劏房情況差劣，一般約60至120平方呎，住1至4人，非常擠迫，若住在中間房，連窗口都欠缺。筆者曾家訪一劏房街坊，單親家庭，爸爸帶着子女共3人，住120呎地方，入門右側間開3呎乘10呎，左邊是廚房，右邊是廁所兼沖涼房，爸爸在煮飯時，女兒突然要用洗手間，十分尷尬和不衞生。另外，由於地方窄小，哥哥在家做功課，妹妹就要帶着小枱小櫈到門外走廊做功課，走廊窄，燈又暗，如何集中注意力？

劏房有升降機可到的樓層，120呎租金要6,000至9,000元，唐樓低層6,000元，高層6樓以上4,000元。住在劏房，特別是對小朋友來說，連地獄也不如，又如何令小朋友對讀書產生興趣、進步和發展自我強項？現時劏房家庭若七成已申請公屋，由於大部分劏房在市區，故住劏房者多半申請市區公屋，即要等6、7年。若小學時申請，中學時方可入住。中學時申請，理論上大學時可入住，但他們在這環境下，大部分都考不上大學。劏房問題不處理，對下一代遺害不淺。

最近的疫情揭示舊區和劏房衞生、喉管、僭建等成為病毒溫床，而處理劏房問題更不能單看租金，故筆者認為政府須全面介入監管劏房，監管範圍應包括：一、設立登記制度。二、單位改建，若增加房間及廁所超過兩個，須申請。三、因消防需要，每個劏房單位須有人均居住面積下限。四、租金管制。最後，要解決劏房問題，政府應加建公屋，讓公屋輪候時間回復平均3年，期間推出臨時居所（筆者估計需要20,000間），讓輪候家庭最多居於劏房3年，然後可轉到臨時居所，兩到3年可遷入公屋。

特區政府要把市民福祉放在首位，特別是有小朋友的家庭，讓小朋友有適合接受培養的環境和最低限度的家居設施。香港是一個富裕的社會，政府不是沒有能力做到，而是有沒有意志為市民做到。