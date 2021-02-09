網台主持人傑斯去年11月涉違反國安法及洗黑錢被捕，警方國安處日前再以涉嫌「作出具煽動意圖的作為」罪拘捕他。人們這才猛然醒起，原來距離第一次拘捕此人已經3個月，惟連第二次拘捕都進行了，仍然不見律政司檢控有何進展。

事實上，自《港區國安法》生效以來，人們見到警方國安處多次出動，7個月內共有97人涉案被捕，但當中僅得8人遭檢控，包括壹傳媒黎智英及兩名高層，其餘人士繼續逍遙。正如有議員質疑，律政司處理反修例案件的龜速檢控進度早已為人詬病，逾萬人被捕，檢控率不足四分之一；詎料檢控國安法被捕人士更是「蝸牛速」，檢控率竟然不足十分之一。律政司和司法機構有無問題，你說呢？

當然，司長鄭若驊向來出名光出糧不做事，人們早就見怪不怪。對於外界質疑律政司檢控放慢手腳，鄭若驊連回應都慳番，反倒由一哥鄧炳強解圍，說搜證需時，並非拉多告少。然而事實勝於雄辯，律政司從處理佔中案開始已見偏頗，「警察拉人，律政司/司法放人」蔚然成風，僅象徵式起訴「佔中9男女」後不了了之已令人大感蹊蹺，戴耀廷在獄中坐了一會旋即獲准保釋上訴，一直快活至今，期間又涉違反國安法被捕，同樣獲准保釋。甚至乎，國安重犯黎智英一度獲高院批准保釋申請，激起全城嘩然，「漢奸走狗有特權」已是彰彰明甚。如果現在仍有人說，律政司和司法機構公平公正不偏不倚，真係人唔笑狗都吠。

難為鄭若驊還有閒情逸致為法官保駕護航，「絕對不能容忍肆意對法官作人身攻擊」云云，多麼大的官威！港人一直對司法很尊重，因為大家都相信法官判案只問證據不問立場，但自黑暴爆發後，人們對司法的尊重極速流失。鄭不檢討司法獨大，不承認律政司檢控不力，反而打壓批評聲音，不務正業，唔該下台！