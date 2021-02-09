東方報業集團在農曆新年來臨前，都會按習俗擇吉日到黃大仙祠為中國及香港的運道求籤，大多有靈有驗。在談今年的靈籤之前，先回顧去年求得的結果。

去年為港運求得的，是第77籤，名為「公冶長入獄」。籤文要活解，第一，不一定要執着於上吉、中平、下下的類別劃分；第二，也不必尋章擇句，拘泥於一字一詞的解釋。以這一支籤為例，赫然入目的是「入獄」二字，對應去年香港情況，實在是若合符節。全香港700多萬人，很長一段時間不能外遊，不能到健身室、卡拉OK等處所，到了鼠年年尾，很多小區更被突然封閉作檢疫，獅子山下就猶如一個大囚牢，恰巧應驗了「入獄」二字。

鼠年讓人矚目的香港新聞，少不了泛民主派成員被捕下獄的份兒，反對派的頭子黎智英、胡志偉、黃之鋒、周庭等人，紛紛被囚禁，幾乎每抓一個人，都會成為國際新聞，大仙籤特別將鼠年香港政壇這種現象檢出來作提示，真可謂「神預測」。然而，公冶長坐的是冤獄，是否代表黃大仙也是個「黃絲」，覺得反對派成員是被冤枉呢？哈哈！那當然不是，我不是說過嗎？籤文要活看，世事有萬種、億種，而籤文只得100支，因此籤文只是指示、預示一個大方向，不可能字字句句都會與現實相應。

呵呵！黃大仙大抵不會是黃絲，且看本報記者為去年香港治安求得的是第25籤「朱洪武登基」，籤文曰「拱立兩行齊整肅，自居此地豈無歡」，其中「整肅」二字用得恰如其分，警隊自從有了新的「一哥」，新措施劍及履及，對黑暴不再如以往般心慈手軟，香港基本上也回復穩定，這支求問治安的籤，可謂「準到無倫」，而大仙以洪武治亂喻之，可見仙人是支持警隊的吧。至於牛年香港求得的籤文又有何預示？明日續談。