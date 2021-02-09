3日之後就係農曆大年初一，告別多災多難嘅庚子鼠年，迎來辛丑牛年，大家想到牛兆豐年？牛氣沖天？萬福迎祥？一元復始，沒有人不希望祥光隨歲轉，然而，老朽細味東方報業集團按習俗喺辛丑牛年來臨前，擇吉日到黃大仙祠求籤問卜，結果香港運勢求得第93下下籤「孔子聞衛樂」，示警政府應換人求變，若繼續倒行逆施，社會紛擾將未止，港人前路迷茫。

至於經濟樓市，則求得中下籤「莊周活鮒魚」。呢個典故老朽亦經常引用，皆因特區政府好高騖遠，施政往往未能審度時宜，慮定而動。古人說，天下事「斟酌計議貴在詳備，貫徹執行貴在全力」，然而特區庸官推出政策五時花六時變，毫無「戰略定力」，重要關頭表現慌失失，一眾庸官全部變成「牆上蘆葦，頭重腳輕根底淺；山間竹筍，嘴尖皮厚腹中空」！講真，等特區庸官救得嚟，市民已成「涸轍枯魚」矣！

「莊周活鮒魚」揭示牛年股市樓市或如一潭死水，政府與其苦等他方之水湧港續命，不如當機立斷為樓市撤辣，窮變則通！樓市撤辣，自有活水，水不流則腐，政府就係花崗岩頭腦，應了「不聽東方言，吃虧在眼前」，笨到令人無言以對！

東方歷來為香港未來一年求籤問卜，誠之所在，其靈無比，今年豈會例外？為幾位問責高官求得嘅靈籤，真係妙不可言，為政務司司長張建宗求得第一上上籤「姜公封相」，箇中玄機，佢老哥咁老江湖，應該感受最深！

而為香港法治求得下下籤「岳飛遇害」，律政司司長鄭若驊上任至今大事做不到，小事做不好，已是市民共識，「戰略定力」係零，就漢奸黎涉刑恐東方記者一案，兩年來本報17度發信卻只獲敷衍回應，要言之，司法亂象一團糟，鄭若驊一手將法治推落懸崖，仲唔問責下台，香港點會有運行？