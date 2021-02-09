每年DSE放榜後，多數畢業生都希望通過大學聯招入讀資助大學，近年DSE考生5萬多6萬個不到，資助大學學額約1.5萬到1.6萬個，入讀率27%，這個數字算是合理還是太低？其實除了大學聯招的資助學額，香港還有自資院校的大一學額約5,000個，另可修讀副學位，之後再入讀資助大學高年級學士，或自資院校的銜接學士課程，合計香港中學畢業生的大學入學率已達48%，及得上一般先進國家。

大量增加大學生，對整體社會是好是壞呢？要看學生和家長對進大學的期望，也看社會的人力需求。如果大家明白上大學只是個人發展的一個階段，除了一些專業訓練科目外，拿到大學學位對日後的職業和收入不一定有直接關係，多些人讀大學應對社會的一般知識和文化程度有所提高，當然是件好事，可惜香港社會更多的學生和家長抱的是功利角度，簡單地理解為拿到大學學位後找工作比較容易，薪酬比較高，到畢業後投身工作才發覺現實與想法不符，可能對社會現況增加憤怨。

現實上香港的大學教育已算普及，大學畢業生供大於求，故他們拿到的薪酬已長時間停滯不前。據傳媒報道，去年大學生月薪起薪點約為港幣1.6萬元，而回顧1997年已是1.5萬多元了，即是說20多年來未見顯著調整。其他衣食住行生活開支都已漲價，兼且樓價高企，如果要買樓的話，收入與樓價差距更大，但大學生薪酬不前，長此下去，怎可能不增加新一代大學畢業生對社會的不滿情緒？

以美國為例，不少社區學院除設接駁大學的學位課程，也愈來愈多職業訓練課程，讓學生能學習職業技能，修讀後方便找工作。不少大學畢業生在社會打滾幾年，自知不足，重返社區學院讀職業訓練課程，好再找工作，香港的初級學院是否應考慮相同的發展方向？