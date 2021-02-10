正論：縱鎖漢奸在一朝　司法改革路遙遙

司法保護傘庇漢奸，法治蒙污，好不容易等到年廿八，才來一次「洗邋遢」。黎智英保釋案，昨日終審法院判定律政司上訴得直，黎智英的保釋撤銷， 繼續扣押牢房，農曆新年要在赤柱一個人孤單度過，妻女淚灑庭上，可說應有此報，但這名大漢奸最終下場，仍然是未知之數，因為現存的司法制度，實在存在太多難以常理推斷的變數。

黎智英官司纏身，被控欺詐及違反《港區國安法》，罪行嚴重，有潛逃及再犯案風險，裁判法院兩度拒絕其保釋，但高院國安法指定法官李運騰去年12月23日竟然批准黎以現金1,000萬元及多項條件獲得保釋，被指匪夷所思。昨日終院5名法官一致裁定律政司上訴得直，指高院錯誤引用了首名《港區國安法》被告唐英傑一案中的法律原則，該案亦錯誤詮釋涉及保釋的第42（2）條文，誤解新門檻要求的性質和效力。《港區國安法》第42（2）條規定：「對犯罪嫌疑人、被告人，除非法官有充足理由相信其不會繼續實施危害國家安全行為的，不得准予保釋。」終審法院認為第42條為保釋申請加入了嚴格的門檻要求，法官必須先確定「有充足理由相信被告不會繼續實施危害國家安全行為。」正如律政司所指，黎早前提出的保釋條件，都只是針對預防他潛逃，並不能阻止他繼續危害國家安全。

《港區國安法》案件的保釋原則，首度在法庭上詮釋，而且是特區最高級別法院，對下級法院絕對有約束力。黎智英雖然死心不息，其代表律師透露會重新向高等法院提出保釋申請，但既然法定門檻如此清晰，相信黎再獲保釋機會極微。終院一錘定音，免除不必要的法律爭拗，當然是好事，但若非之前高院法官犯錯，又何須勞動五司會審這樣大陣仗，大家可知每一庭的成本有多少？

每一次法庭出現爭議的判決，無論是律政司抑或被告上訴，一級又一級的由下至上的階梯，牽涉的都是納稅人金錢，以香港高昂的律師費來計算， 每場法庭聆訊可能以十萬百萬元計。不必要的法律訴訟就是無謂的浪費。警察拉人，司法放人，大家可以想像之前所做的工夫完全白費。

律政司檢控甩漏，時有所聞，但問題除了出自律政司，法院的判決亦往往令人摸不着頭腦。黎智英保釋案是最新例子，高院法官法律水平應該很高，猶自犯上了誤解法例這種錯誤，那其他下級法院出錯亦不足為奇。像黎智英刑恐東方報業集團男記者案，有圖有片有人證，表證成立，裁判法院竟然無罪釋放，全城嘩然，律政司卻等到上訴期限最後一刻才提出申請，數月來仍然未有排期聆訊，是否有人怕上級法院會撥亂反正，推翻原審判決，故此拖拖拉拉，希望不了了之？

黎智英多年來有司法保護傘包庇，甚至有「刑不上黎智英」的傳聞，黎數千萬元秘捐泛民政客，獲得律政司放生，非法佔中超過6年後仍未被起訴，如果不是踩上國家安全這條紅線，引來中央出手，相信現在仍然逍遙法外，這個新春可以在何文田「第一漢奸樓」與反對派一邊吃海鮮餐，一邊密謀攪局。

國家安全重於一切，《港區國安法》是特區法治一個重要的轉捩點。終院確立國安法凌駕香港一般法律原則，包括保釋假定，粉碎了不少戀殖人士的癡心妄想。回歸23年後，司法制度因繼續沿用英式普通法，與內地「大陸法」制度沒有銜接，法官及大律師依舊戴金色假髮，在中國領土上煞是諷刺。英制陰魂不散，法律界藍血大狀充斥，法官判案立場偏頗，引來投訴激增。《港區國安法》是罕有地在港通行的全國性法律，立時出現矛盾，顯示一國兩制下，司法制度重兩制輕一國的錯誤方向，必須及時糾正行回正軌，黎智英保釋案行上正確第一步。

各界對於司法亂象，紛紛提出改革建議，包括量刑委員會以及監察司法人員委員會，在西方甚至英國亦有類似架構。可是司法機構置若罔聞，新任終審法院首席法官張舉能未見有改革的決心。今次黎智英保釋案的判決，令人對司法界保留了一線希望，然而一次的判決不代表甚麼，若果不在制度上作出改革，以後還是有無窮無盡的後患。本來應該是回歸之後開始着手，現在已經遲了23年以上，難道要等到2047年，50年不變的限期過去後，才肯捨棄頭上的假髮？

黎智英反中亂港，多行不義，滿身罪惡，別說年廿八，就算一生一世也不能洗清罪孽。大眾期待法庭會秉公審案，讓其罪有應得，市民如果再見到大漢奸在街上扮遊行總指揮，反中亂港危害國家安全，試問又怎會對法治有信心呢？放生漢奸的判決，如果再次出現，所謂捍衞法治的人，其實就是把法治親手埋葬。