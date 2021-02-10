世界視線：停建圍牆容易　非法移民難阻

美國總統拜登推倒前朝的多項政策，於日前簽署3項行政命令，推翻前總統特朗普任內有關移民的規定，其中包括在美墨邊境拆散無證移民家庭的「零容忍」政策。

特朗普視美墨邊境圍牆為4年任期內最「亮麗」的政績，他在國會山莊流血衝突後的首場公開活動，就是到德州視察美墨邊境圍牆，明顯有「取暖」之意。然而人們只要仔細檢驗，會發現這道被他形容為「高大、強大且美麗」的圍牆，4年來一共動用了約150億美元──當然不是像特氏在2016年競選時說的那樣，由墨西哥政府埋單，而是從美國的國防經費中，拆東牆補西牆拼湊出來──真正新建的只有約75公里，其餘約650公里則是加固或取代原有的圍牆，平均每公里造價接近2,100萬美元。

邊境圍牆性價比極低，為民主黨人攻擊特朗普劣政提供了彈藥。他們指出，不管圍牆建得有多「高大」，取道墨西哥北上的非法移民，仍然可以爬梯闖入；另一方面，超越邊境的只是入境非法移民的一部分，還有簽證過期逾期居留，以及從邊境管制站透過藏身車廂等方法偷渡入境。

這套說詞，正好從反面說明非法移民的問題嚴重，只是「建牆」不能對症下藥而已。事實上，特朗普政府除了興建圍牆，以及推出惡名昭著的骨肉分離「零容忍」政策，還有威脅對墨西哥貨品加徵關稅，換取對方接收本國非法移民。從這個角度看，特氏不惜重金興建圍牆，也可說是鐵腕杜絕非法移民「組合拳」的其中一環，目的是對外宣示立場，美國絕不會對非法移民開放邊境。

正如特朗普時代的署理國土安全副部長庫奇內力批評，拜登的新政策恐對非法移民發放錯誤訊息，果不其然，來自中美洲的大批「大篷車」難民最近再度集結，要求新政府兌現「人道承諾」。拜登如今面對的兩難處境是︰繼續前朝對非法難民嚴防死守的政策，除了會被外界批評「偽善」，亦將證明特氏的看法正確；對非法移民中門大開，國內則難以承受由此帶來的治安和就業衝擊，已經嚴重撕裂的社會，亦勢將雪上加霜。