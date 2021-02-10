功夫茶：病毒原來都過節　港府新春不封區

第4波疫情持續至今仍反覆無常，確診個案彈上彈落，惟仍難跌至個位數；政府卻晚晚玩突襲式「封區」，做足大龍鳳，之前封區屢食白果，行動往往「雷聲大雨點小」，搞到居民人心惶惶，一片雞飛狗走，市民不勝其煩！

呢，油尖旺區日前已是第9度封區，有區議員質問政府係唔係「好憎」當區居民；日前林鄭由工作人員陪同下到達佐敦文英樓一帶視察，沿途有市民叫囂宣示不滿，甚且以粗口對其指罵，可見突擊封區十分不得民心！鬼咩，突擊下難免發生唔少「意難平」之事，好似話有市民喺提款時被困櫃員機範圍；有探訪朋友後兩公婆被困，走唔甩惟有被迫喺朋友屋企宿一宵；有染髮染咗一半，狼狽到包住保鮮紙抱頭就走，真係慘過做賊！又有剪完髮無得走，40人被迫困店內打地鋪，慘過走難！至於第日解封，政府就話早上7點前，之不過經常過時，搞到趕住返工搵食嘅市民同工作人員扯火勞嘈！

事實上，政府近兩個月先收緊防疫措施，花式就多多，除咗突襲封區搞到神憎鬼厭，又住宅強制檢測、污水監測等，實則平時不燒香 ，急來抱佛腳，大家有眼見，啲三無大廈天井堆滿煙蒂、垃圾，後巷衞生惡劣老鼠橫行！阿哥，依家鰂魚涌惠利大廈又係「環境播毒」，天井衞生問題、喉管亂駁出事，懷疑出現垂直傳播，唔封都知必出事！

封區期間，有專家相信有些源頭不明者被發現時，很可能已經過咗傳染期，喺社區播毒兩、三周後先被發現！庸官後知後覺先來連環封區，牛棚困貓式防疫，梗係於事無補！政府無能，晚晚突擊封區懲罰市民！依家向內地學習封區又甩甩漏漏！內地封區強檢最少14日甚至逾月，確保隱形患者無所遁形；香港就妄想以快打慢，短短12個鐘頭如果有隱形患者嘅病毒量，未足以檢測出來，呢一刻冇，唔代表你日後唔會確診有！封咗咁耐，封到天怒人怨，唔好話清零，連降至個位數都未得！

呢，林鄭應聞到民怨燶味，尋日忽然話，基於港人對農曆新年嘅重視，若疫情無惡化，封區行動將維持至年廿九，即係年三十晚應該唔會有「十面埋伏」嘅突擊封區行動，佢仲承諾喺農曆新年期間唔會再突襲式封區！真係多謝晒咯！之但係有心水清嘅議員就指出，新年流流，唔少店舖關門，市民又多數不必返工，反而係全民強檢好時機！

再講吖，唔通新年期間，病毒都要過節，暫時休息吓？一如病毒愛夜蒲，專揀黃昏6點後才出動，是以6點要禁堂食？嗱！大吉利市，若然新春期間有地區爆疫，政府都企定定喺度當欣賞爆竹一聲除舊歲？庸官碌碌一於繼續喜氣洋洋慶牛年？咁唔科學嘅思維，香港想春來福到，想通關難過直通天庭向王母娘娘拜年討個蟠桃！