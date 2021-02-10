神州觀察：公安持槍轟上司　官官相殺不尋常

廣東湛江徐聞縣公安局一名吳姓副局長日前於局內舉行黨組會議期間，突遭轄下角尾派出所所長徐某持槍發難，射中頭部，後者復以槍自轟，惟二人似乎都未命絕當場，事後同被送院搶救，當局並已就事件展開調查，詳情尚未可知。對於公安執法部門發生槍殺上司的不尋常情況，難免引致物議沸騰，都想知道背後到底出了甚麽問題；應該說，官官相殺問題發生在哪裏都是醜聞，影響惡劣，當局實有必要及時查清真相，向公眾作出澄清。

初步顯示，角尾派出所並不在遇襲的吳副局長分管範圍，惟其有份分管縣公安局轄下其他數個派出所及刑偵、禁毒等方面工作，至於行兇的徐某，有指早前還因抗疫工作受到當局表彰，似乎也都說明不了甚麽問題。稍微有些價值的線索便是，有網傳消息稱，去年底曾有網民發文舉報吳及其兄弟存在以權謀私問題，想必另一位姓吳的也是當地官員，卻不知所任何職，是否真的存在相關腐敗問題，及與本案是否有所牽連。

總之按照常理推斷，事件能鬧到豁出性命、當眾行兇殺人的地步，或可說明當事雙方至少有着某些極深的私人恩怨，這些恩怨有可能來自工作矛盾，雙方雖不屬分管關係，卻仍是上下級關係，上級打壓下級未嘗不可；也有可能雙方都是腐敗分子，因腐敗利益衝突而起。再就是，一方是腐敗分子，知道上級要來查辦他，於是惡向膽邊生，欲行玉石俱焚；幾年前四川攀枝花市就曾因此發生過官官相殺，時任該市國土資源局局長對自己涉貪受查心懷不滿，遂於上級開會期間闖入會場槍傷市委書記及一名市長報復，其後畏罪，自轟而亡。

官員槍殺官員的惡性案件於中共建政以來並不多見，或是得益於當局嚴格的槍枝管控措施，官員及相關執法單位擁槍、用槍管控更是如此，但這肯定不是問題重點。譬如攀枝花殺官案發生後，輿論就曾關注官員非法擁有槍枝問題，對於本次槍擊事件，亦有媒體質問行兇的派出所長何以能夠私自攜槍，公安執法系統佩槍管理應存在嚴重漏洞；惟需看到，諸如投毒放火、刀斬斧劈、車撞等官官相殺手段卻有很多，根本防不勝防，如同面對不斷出現的傷醫事件，光靠提升安檢肯定不行。

官場血案頻出，一方面反映出官員犯罪已呈暴力化趨勢，同時可折射出內地官場生態之險峻與脆弱，背後更少不了各類腐敗引子。爭權奪利也好，打壓異己也好，分贓不均反目成仇也好，皆可不擇手段奪取對方性命，官場上演一幕幕江湖仇殺，着實令人可怕；包括如何防範腐敗分子在高壓反腐態勢下走投無路、狗急跳牆式的極端報復行為，都需當局認真面對。