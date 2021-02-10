全球的疫情基本上還未受控，疫苗帶給了各國希望。但疫苗分配不均，發達國家佔了大多數供應，而發達國家裏不少弱勢社群受到忽視。不發達國家缺錢缺供應。

疫症的特色是高傳播性，而傳播不會局限於一些國家、一些地區、一些人群，也不管財富、宗教、種族。或許個別國家憑藉着先進的醫療能力，例如疫苗，可以克服國內疫病的傳播，卻制止不了疫病在不發達國家的蔓延。

一方面病毒會變種，另方面，病毒會經不同途徑進侵。正如若沒有國際的資本主義體系，一國的資本主義不易成功。若全球還有不少國家陷入疫情，一國克服疫症並不可以安穩。就如中國早已成功克服，卻仍要嚴厲防止疫病輸入，避免在國內再掀爆發。歐美國家並沒有像中國人民那樣組織起來。

現在寄望的是通過接種疫苗，達到群體免疫。群體免疫至少要七八成人口免疫，由接種疫苗到群體免疫，便需要一年半載。若疫苗供應不足，時間會更長。可這亦只是一國免疫，但還要防在外國的病毒變種，再度入侵。

靠疫苗達到群體免疫，免疫者與免疫國家當可恢復經濟與社會正常。但國外仍陷於疫情之中，則國際往來不易很快恢復。仍陷疫情中的國家仍在經濟社會受困，經濟社會還會受大的打擊，也同時打擊國際的經濟與社會。形勢惡劣和涉及國家眾多的話，更易觸發地區和區域的經濟危機、金融危機。

世界經濟不可能如金融海嘯之後容易復甦。因此，若發達國家不願用疫苗資助不發達國家，以恢復全球化發展，世界的兩極分化會趨嚴重。各種地區危機便會循原有結構矛盾的惡化而爆發，如歐洲難民潮、如國際毒品氾濫、如宗教與政治極端化形成的國際恐怖主義，群體免疫的發達國家未必可獨善其身。這就好像美國佔人口1%的富豪，要面對99%日益窮困的人口的各種可能威脅，難以安穩享受財富。特朗普時期已出現警號。

中國克服疫情是靠組織起來，當前還要普遍接種疫苗來達致群體免疫。由於中國開發疫苗的能力，以舉國體制之力，應該可以至少達到群體免疫不會落後於歐美。除了循世界衞生組織的渠道，支援不發達國家之外，國產疫苗更是外交與經貿的利器，需有戰略和策略來發揮作用。

「世紀大疫」改變了世界，中國是最大的得益者，靠的是制度優勢。疫苗是第二階段，亦是中國可以促成世界改變和自身改變的另一個機會，不應該忽略和失掉這寶貴的時機。