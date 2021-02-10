香港警務處處長鄧炳強說，參加反修例暴亂的人特別是一些年輕人，現場表現十分亢奮、狂叫、拋擲雜物、打砸公物、傷人。這些人被捕後，很少認罪，很少接受「警司警誡」，因為接受「警司警誡」首先要承認事實及有悔意。鄧炳強認為，這可能與網上「教導」他們被捕後不要說話，只要大聲喊出自己的名字，就會有律師協助有關。

其實，這些人不認錯、不知悔，原因很多，這些參與反修例暴亂的年輕人，守法意識非常薄弱，他們以為即使犯法犯罪，也會從輕發落，還有反中亂港政客向他們灌輸，「年輕人犯錯，上帝都會原諒」。一些居心叵測之人還大包大攬聲稱，可利用基金協助他們打官司且「一定打得贏」。更蠱惑人心、教唆他人無懼犯法的是，某些以「法律教育工作者」自居的反對派政客公然鼓吹「違法達義」，讓人誤信他們的犯罪行為是為了「伸張正義」，是為了「崇高理想而鬥爭」，要「衝破一切法律羅網」，這樣的「違法達義」不但「無罪」，而且「有功」。

然而，這些政客在暴亂中絕不會「以身試法」，絕不用自己的行動實踐「違法達義」，他們會遠離犯罪現場，會躲在一個地方，一邊歎冷氣，一邊喝咖啡的欣賞那些「無知無畏」的年輕人「衝鋒陷陣、打砸搶燒」，且洋洋得意於自己鼓吹的「違法達義」開花結果，「威力巨大」，煽起了一片腥風血雨，恐怖黑暴！

與「違法達義」橫行無忌、大發淫威相配合的，是香港司法領域早有一股強大力量為反中亂港，為暴亂暴動豎起了保護傘。警察拉人，律政司不檢控，法官放人早已成為「香港法治」常態，暴亂中更有律政司中人與律師一道編發小冊子，「教導年輕人」怎麼避開檢控，逍遙法外。一些法官們則公然在法庭上為參與暴亂之人大唱讚歌，甚麼「有理想」呀，「表現優秀」呀，「違法達義」果然不但無罪，而且有功！比這些烏煙瘴氣、妖孽縱橫更「深層的原因」，是香港教育對年輕人的思想和靈魂的毒害，讓他們魔鬼上身、邪路狂奔而不知也。