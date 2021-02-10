漢代文學家劉向寫過一則寓言故事。有一天，貓頭鷹遇見斑鳩，斑鳩問：「你要到哪兒去？」貓頭鷹說：「我要向東遷移。」斑鳩問：「為甚麼？」貓頭鷹說：「村裏人都討厭我的叫聲，所以我要向東遷移。」斑鳩說：「如果你能改變叫聲，就可以了；如果你不改變叫聲，即使向東遷移，那裏的人照樣會討厭你的叫聲。」

這則寓言說明：在一個環境中被人討厭或嫌棄，就應該反思自己的問題或缺點，而不是選擇逃避，否則不管逃到哪裏，依然會被人討厭或嫌棄。

香港反修例黑暴引發移民潮，那些曾參與打砸燒搶的黑暴分子慌不擇路，加上英國渾水摸魚，利用BNO攪局，令部分港人蠢蠢欲動。但移民注定是一條不歸路，離鄉背井到外國做二等公民，就要面對水土不服的問題，包括受到歧視排擠、找不到理想工作、生活質素下降等等。有人聲稱要在外國打國際戰線，根本是自欺欺人，那些過去從內地流亡海外的所謂民運人士，如今不是銷聲匿迹，就是夾着尾巴做人，有幾個打出名堂？東方報業集團針對港人移民潮向黃大仙求得一支下下籤，預示「東奔西赴無藏息」，可謂靈驗無比。97年前移民海外的港人實在混不下去了，還可以選擇回流，而這次透過BNO做英國二等公民的港人，即使日後想回流，也未必有機會，因為中央勢必還有其他反制措施，不可能讓英國圖謀得逞，那些離心離德的港人想自出自入，門都沒有。

老實說，如果外國真的如此吸引，過去不會有這麼多港人回流，目前西方國家百病叢生，二等公民的日子更不可能好過。何況英國政府向來自私自利，要的是錢而不是人，黃絲暴徒既沒錢又沒專業資格，在香港受到唾棄，在英國又會有甚麼前途？難怪有人做了逃犯，還不忘搞「眾籌」，要求黃絲接濟生活，也許黃絲水魚特別多吧。