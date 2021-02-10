每個人心中都有一把尺 ，所以做事處世大有不同，在自由社會是尋常不過， 但這不代表司法制度內也是這樣，若法官按自己政治立場及個人喜好來判案，那就大件事了。

然而過去司法界表現，大家會發現時有出現偏頗立場，比比皆是，難怪投訴激增。最巧合的是，牽涉黎智英的案件，總會發生一些莫名其妙的狀況，例如黎智英刑恐東方報業集團記者案，有圖有片有人證，表證成立，竟然判處無罪釋放，律政司等到上訴期限最後一刻才申請上訴，到現在仍未有下文，令人覺得有人想不了了之。去年底高院法官批准黎智英的保釋申請，也使人覺得匪夷所思。

眾怒難犯，律政司自不然要上訴，不過以該司過去表現，實難寄予厚望。說到尾還是要法院把關，終審法院是香港最高級別法院，若果仍作出令人失望的判決，教人對法治還會有信心嗎？尤其是黎智英保釋案牽涉到《港區國安法》條文的詮釋，對以後的法院審案都有約束力，絕對不能行差踏錯。正當大眾忐忑不安，深怕大漢奸可重獲自由，隨時有機會潛逃，終審庭的判決出了來，市民才舒一口氣 。為甚麼每次法院判決前，大家都沒法想像會有甚麼結果。這是健全制度應有的現象嗎？任何法制都應有牢不可破的準則，令市民可以遵守，法官可以跟隨這準則判案，否則打官司像賭博，伸張正義要碰運氣，又或者看哪一方的律師口才較好，可以說服法官，這樣的法制，實在令人無言。

每次上訴或覆核，都牽涉龐大資源，這些都是出自納稅人口袋 。並非因今次終審庭的判決符合大眾期望，大家就應覺得收貨。作為一個公民，絕對希望愈少上訴或者覆核愈好，希望律政司能改善其水平，檢控不要再多甩漏，法院應堅守捍衞法治的原則，放生漢奸的判決，一次都嫌多。