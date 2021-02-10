特首林鄭月娥於立法會向議員提出「立法加強舊式樓宇消防安全」。政府正考慮賦權消防處及屋宇署，代無能力達致要求的舊式樓宇業主進行消防改善工程，或需修訂《消防安全（建築物）條例》。「好打得」的林鄭，面對舊樓問題，依然故我，40年如一日，明知不治本，政策抄得就抄。

30年以上舊樓，特別是唐樓，一般是「三無」大廈，無管理，無維修，無清潔。90年代以來，政府曾威逼利誘，要求這等大廈成立業主立案法團，政府無法達成願望，最後只好放棄。這類大廈有着各種因素，令政府功虧一簣。

一、不易找齊足夠人數成立法團，因一些業主移民，一些業主把單位租出就從不回來，一些是完全無法接觸。二、部分大廈最高8層，一梯兩伙，最多16個業主，最矮的只有3或4層，一梯一伙，只有3或4個業主。亦有一梯左邊跟右邊不同契，要分別成立兩個法團。若有人在同一座樓宇購買2或3個單位，根本就不夠最少3人成立法團的規限。三、舊樓業主多半為年事已高的長者，不要叫他們去認識法例和政策，基本上是不識字，不理解，不易說明。四、不少長者業主，除了該物業外，無甚資產，對於物業支出，如管理、維修和清潔衞生，慳得就慳，拖得就拖，甚至無能力承擔費用。

對舊區唐樓的管理，政府似乎老鼠拉龜，不知從何處着手。同時一些法團亦未能做好管理工作，政府就只好見一問題，立一問題的法，以法來管。所以大家可看到，政府立例規定大廈限時要檢測和維修，要電力檢測，要窗門檢測等等。現在則是消防安全。政府策略第一步立法，法團或業主要做。第二步不做，政府部門幫你做。不過政府做，收費貴約三成。無論如何，這種頭痛醫頭，平日對大廈不會做保養和監察，以立法去搞好大廈管理、維修、保養和衞生，談何容易。看情況，疫情封區，舊區發現天井和後巷垃圾及老鼠處處，看來政府又快要立法，要求業主處理好其天井和後巷。

十多二十年前，筆者曾提出，這些未能成立法團的舊區，政府應成立小區去管理。建議150至200單位為一小區，民政局依法向各大廈委任同一管理人，由此管理人籌組成立業主委員會，向區內業主收取管理費，聘請管理公司，由專業全職人員搞好小區內相關工作。而管理人則可以是NGO，也可以是社企。NGO等開支，由政府承擔，區內管理、維修和衞生開支則由業主分攤。

沒有專業和全職服務，靠立法和政府補貼，問題只會沒完沒了，只會愈嚴峻。