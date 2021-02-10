寧可信其有，不可信其無。東方報業集團每年新春前夕，必會派記者為香港運程向黃大仙求籤問卜，指點迷津。牛年香港運程認真濕滯，大仙竟賜予第93籤「孔子聞衛樂」下下籤，意味香港要走出疫情泥沼、重振經濟、挽回民心難如登天，不知港府和中央如何應對？

撇除前路難行不談，筆者覺得最驚人的是，大仙對於港人移民的啟示和現況完全脗合。眾所周知，自《港區國安法》落實後，西方國家紛紛搞小動作，英國、加拿大等均推出針對港人的移民計劃，名為捍衞民主，實質覬覦港人資產，但已令黃絲趨之若鶩。然而看一看大仙如何說，登時令人毛管直豎：「隋滅陳時戟伐紛，都因妖媚閉明君，東奔西赴無藏息，井裡胭脂隱玉人。」乃第65籤「後主失國」，下下籤。

此籤玄機為「莫因享樂與浮名導致身敗名裂」，堪稱畫公仔畫到出腸，不用師傅解說都清楚不過，就是那些唯西方國家是瞻的香港人，一旦捨棄香港移民遠飄，必會發現西方國家所謂的民主自由只是浮名，身為華人來到白人社會甚麼也不是，無奈早已將香港的資產賣掉、將工作辭掉，而原來的職位又早已被人取替，進退維谷，那時候才來悔已經太遲。

事實上，一直有傳北京有意在港嚴格執行國籍法，尤其是拿BNO移民英國的香港人，很大機會被取消香港永久居民身份，他日欲想重返香港，便要以英國二等公民的身份入境，不能享有港人的福利和待遇，直到居港滿7年再申請成為香港人。要是北京真的出此狠招，這些港人名副其實「後主失國」，下場將十分悽慘。當然，黃絲出名無腦，他們一直以為北京是紙老虎，直到中央祭出國安法才知衰，但經一事並沒有長一智，現在同樣抱着僥倖心理，以為中央不敢「褫奪」港人身份。總之，大仙警示已在面前，條路自己揀，趴街唔好喊！