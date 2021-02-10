東方報業集團在黃大仙祠，為香港牛年求得一籤，名為「孔子聞衛樂」，屬下下籤。在特殊情況下，上籤可以作凶解，下籤也可以是吉兆，不能拘泥，但一般而言，上、中、下的區分仍具參考價值，牛年香港求得凶籤，相信很難突然變成春風得意之象。

香港在2021年仍未走出背運，也是在本欄預期之中。早在2019年12月，香港剛熬過了反修例風波最瘋狂的階段，當時新冠肺炎疫情仍未有入侵本土迹象。不少港人，包括筆者在內，主觀上滿以為香江很快就能復甦，2020年不行，2021年總可以吧，但利用天干、地支推算後，結果嚇了一跳。我在2019年12月4日發表的文章中指出：「香港能在豬年之內復原嗎？相信不可能……特區八字中的天干地支沖剋仍然厲害……然則，香港何時才能重回好運？逐年往下數吧，數呀數，天呀，最快也要數到2022年！」

既是如此，香港在牛年求得下下籤，也就不稀奇，不過，是上上抑或下下，有時全在主觀的心，不在客觀之事。在反對派眼中，今日的維港兩岸或許已變得面目全非，但在不少愛國愛港市民的心目中，香江經一番折騰、整肅後，立下規矩，可能更有助於社會的未來發展。

今年港運的籤文曰：「鄭衛之音不忍聽，淫風敗俗國將傾；令人深入迷津路，所奏全非古樂聲。」經過反修例風波、新冠疫情，加上通過《港區國安法》之後，到了牛年，不少香港人眼中、耳中的獅子山下，確實會有不同往日的顏色和聲音。政治環境、傳媒生態，以至部分營商模式，都要經歷洗刷，很多人更會移居外地。但不打緊，鐵打的城池，流水的人口，從來新舊互易，有去有來，對香港有信心的人自然會留下來，他們才有資格去享受2022年之後的好日子。