黃大仙就辛丑牛年中美關係走向，賜予上吉籤「明皇遊月殿」，預示中美雙方最終會重修舊好。堪輿學家指農曆10月後，中美領導人或有機會碰面。有居士表示籤文中的「詩酒吟飲」代表朋友間觥籌交錯，新任總統拜登上場後，會與中國修補關係。是否如此，大家不妨拭目以待。

美中關係，時好時壞，大家習以為常，不會太感到意外，只是特朗普上任後才突然變得極壞。中國崛起成世界焦點，尤其在經濟上雄飛猛進，軍事裝備日益現代化，令歐美甚至日本感到「中國威脅」如芒在背。

早喺奧巴馬總統時期，已一再提出「亞太再平衡」，去到特朗普則益發變本加厲，對中國高科技處處封殺，可見遏華已成美國政策嘅主旋律，邊個上場，對中國都會視為最強競爭對手，怎會稍作調整！毛澤東說：世界上只有貓和貓做朋友的事，沒有貓和老鼠做朋友的事。中美兩國，明顯不會是貓和貓做朋友的事！是以中國對美國，永遠要丟掉幻想，隨時準備作戰狀態！

日前美國國務卿布林肯才與中央外事委辦公室主任楊潔篪通電話，已強硬指出，北京若破壞印太穩定必被追究！這當中自不然包括台海兩岸在內！阿哥，通個電話，打個招呼啫，使唔使隔住條光纖都聞到火藥味吖？美國國務院發布新聞稿還提到，布林肯喺通話中談及諸多問題，如新疆維吾爾少數民族嘅遭遇、香港「鎮壓」民主派等，明確表示，美國將繼續支持人權和民主價值觀，包括新疆、西藏、香港等問題上。

看來，布林肯這傢伙比前國務卿蓬佩奧更臭更難纏！美、日、澳、印更準備舉行一場首腦會議，力爭在制約中國上團結一致。而一場名為「準備戰爭」嘅美印聯合演練，由2月8日至21日喺印度舉行，由美國太平洋陸軍主辦，中美關係要「詩酒吟飲」恐怕是奢夢！貓和鼠可以做到朋友，你信嗎？