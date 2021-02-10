政府近期採小區圍封防疫策略，找到有懷疑超過一宗感染案例，或者污水抽查發現新冠病毒的大廈或小區，便會進行突擊圍封，強制居民接受檢測，並初步鑑定為陰性才解封，如發現有檢測陽性家庭，感染者立即送院，家人隔離。

小區圍封策略是否有效？很難說，政府當然認為有效，就算沒有發現檢測陽性，又或者一千幾百人中只找到一兩例，也認為是好事，把受感染者找出來，有助遏止感染源頭，防止再傳播開去，就算一個檢測陽性也找不到，也令區內居民安心。反對者卻認為圍封小區找到的檢測陽性案例太少，每次行動要派出上百人，還要各部門協作，開支絕對不小，勞民傷財，擾民之舉。

以前幾晚一次圍封小區為例，紅磡某大廈強制檢測行動中，約370名居民接受檢測，發現一宗初步確診個案，政府派員到訪178戶，當中25戶沒人應門。同日旺角某屋苑某閣強檢，約1,140名居民及訪客接受檢測，小部分樣本檢測結果有待核實，政府派員到訪597戶，當中60戶沒人應門。同日鰂魚涌某大廈完成強檢，約860名居民接受檢測，有3宗初步確診個案，小部分樣本檢測結果仍在核實，政府派員到訪443個住戶及商舖，當中96個單位沒人應門。區內沒人應門的單位是否比率太高？紅磡比率為14%，旺角10%，鰂魚涌22%。

報道沒有提及圍封強檢小區的單位，有多少是住宅，有多少是商戶，按照常識，住宅應有人居住，商戶則下班後可能無人留宿。香港住宅售價昂貴，租金高企，空置比率應很低，未知政府圍封強檢時有否把兩類單位分開，以確定其中沒有人走漏或拒不應門抗拒強檢。對有意逃避強檢個案，衞生防護中心在每天的記者招待會上，用語溫和，令人懷疑是輕輕放過，只是說「政府……不排除……的可能性」，沒說會如何徹底追查，對有意隱瞞案例是否會徹查，如何重罰。