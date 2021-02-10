於上個月，一名清潔工人在清倒垃圾期間，失足墮下垃圾房死亡，令社會關注公共屋邨垃圾槽的設計問題。然而，翻查過去的紀錄，11年間一共有5宗同類的事件，惟房屋署或各相關法團未有就事件吸取教訓。就此，不得不借用外國社會運動的口號說聲，「清潔工人的命也是命」。

於許多屋苑之中，均設有「直落式」的垃圾槽直通地下，以方便「倒樓工人」直接將各樓層的垃圾運至地面的垃圾站。不過，往往在垃圾槽內出現堵塞時，部分工人就會選擇徒手爬入槽內整理，因而出現不應發生的意外，實在令人相當的慨嘆。

事實上，現時許多垃圾槽設計的大小，是足以讓一名成年人通過，有機會釀成失足墮下的慘劇發生。部分屋苑的槽口因而修改變小，但無奈又不利工人將垃圾塞入。在現時的指引下，清潔工人若需清理堵塞的槽口時，就需佩戴安全帶及使用長棍輔助，另需有管工監督整個過程，但無奈相關指引沒有得到嚴格的執行。

甚至乎，假如有住戶投訴清倒垃圾時間過長時，清潔工人更會為節省時間，而不使用安全帶及長棍，直接往槽內探頭清理，更遑論要求管工前來監察過程。的確，意外的成因往往是業界的安全意識不足。作為僱主的清潔公司，必須加強員工對相關操作的訓練，並為各個員工提供足夠的裝備。

說回政府部門，當局對事件其實是責無旁貸。一直以來，勞工處只鼓勵清潔公司自行按照指引辦事，沒有要求他們需要嚴格執行。至少，應該規定在各槽口前張貼警告字句，同時定期派員了解各清潔公司有否落實安全指引，以及是否提供足夠的安全裝備予其員工。若發現情節嚴重者，亦應即時公布具體情況，利用居民或法團的壓力促使其作出應有的改善。

另外，當局甚至可以考慮，在未有更有效方法來改善垃圾槽的設計前，倒不如直接停用所有直通式的「垃圾槽」。環觀現時不同的社區，許多公共屋邨及私人屋苑，均允許清潔工人在特定時間內使用升降機運送垃圾。雖然此舉可能會增加運送的時間，又需要長時間佔用住客的升降機，但始終能夠保障到清潔工人的人身安全，實乃無法以金錢及時間來衡量當中的價值。

想深一層，清潔工人原是我們社會的重要一員。沒有他們，我們整個城市將會難以運作，垃圾無法運到回收場地或堆填區，繼而環境衞生就必然無法維持。正正因為我們習慣高效率的城市生活，一切感到理所當然的同時，往往會忽略到社會中的「螺絲釘」。有時看到報道得知，某些清潔工人只能獲派一雙薄手套，以及其他簡單的防護裝備，使導致工作期間受傷變得是家常便飯的事情。

尤其是在疫情期間，我們對別人用過的口罩尚且感到厭惡，但清潔工人卻默默地清倒各區垃圾，值得市民尊敬。勞動者本是光榮，為社會作出各式各樣的貢獻，故我們絕對不能忘本。每當他們因意外而犧牲，心中難免戚戚焉地表示——他們生命也是何其寶貴。