英人夏博義當上香港大律師公會主席後，立刻挑戰全國人大常委會，聲稱要修改《港區國安法》，被中央港澳工作部門強烈抨擊，指他「狂妄無知」。壓力下，香港大律師公會發表聲明，說夏博義主席是個人意見，不代表大律師公會云云。如此「甩鍋」是幼稚可笑的，連3歲小孩都騙不了。

夏博義狂妄無知，大律師公會幼稚可笑，向人們展示了甚麼叫做「獅子般的兇心，兔子般的怯懦」。早年他們憑着「獅子般的兇心，兔子般的怯懦」，還可以行走「政治江湖」，還可以狂妄挑戰不果，就立刻卸責縮沙，當無事發生一樣。

現在恐怕不行了，香港民眾和中央方面已經識穿了他們的假面和拙劣手法，要讓他們負起責任，例如今次夏博義主席和大律師公會的雙簧戲，大概只能演到目下為止。夏博義這位「主席」既然不能代表大律師公會，該公會也不以這位「主席」的發聲為認可，那麼夏博義就應該辭職，或大律師公會就應該另選能夠「代表」該組織的「主席」，否則，蛇無頭不行嘛！

然而，在現實狀況下，在香港大律師公會長期的政治取態下，夏博義辭職或大律師公會重選主席是難度極大的，夏肯定不想辭，大律師公會也不想重選。據報道，夏博義是在沒有競爭對手情況下「自動當選」的。多年來，大律師公會的成員取態大致上「清一色」，不會選出不同色彩的人當主席。而夏博義既然是前主席戴啟思「召喚」來的，提名人又是兩位有「大炮」之稱的資深大律師李柱銘、駱應淦，如此「人選譜系」，當可看出大律師公會一直要和誰「對着幹」也。

李柱銘、戴啟思等人當主席時，帶領大律師公會多次挑戰全國人大常委會，貶低香港的《基本法》，對「一國兩制」曲解抹黑；該公會多次組織號召律師「靜默遊行示威」，「抗議香港法治已死」，他們早已或多或少地參與到反對派發起的「社會運動」之中，其政治立場極為鮮明，早已不是自我標榜的甚麼法律專業組織也。