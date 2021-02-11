名正則治，名喪則亂。終審法院日前釐清了《港區國安法》第42條的保釋門檻，正式撤銷壹傳媒黎智英的保釋，同時首度對港區國安法的法律地位作出判決，指出該法例是由全國人大常委會按《基本法》條文和相關程序制訂，通過《基本法》附件三在香港施行。香港法院不能對港區國安法作憲法上的質疑，不能以港區國安法的條文不符合《基本法》、《人權法》等理由而進行覆核。

終院一錘定音，既釐清了港區國安法的法律地位，也排除了包括法律界在內所有噪音。自從該法例實施後，反中亂港勢力便吵個不停，部分法律界人士也加入大合唱，不斷拿《基本法》和《人權法》說事。新任大律師公會主席夏博義甚至公開指港區國安法不符法治精神，要求港府修改或限制運作，簡直狂妄至極。有外媒踢爆，夏博義原為英國自由民主黨成員，是該黨牛津市聖瑪格麗特選區議員，上個月香港大律師公會主席選舉前才辭任議員一職。這種經歷難免惹人猜疑，他出任大律師公會主席是否帶有政治任務？

說來不可思議，一位英國前市議員竟執掌香港大律師公會，難怪法律界始終擺脫不了殖民幽靈，香港竟是誰家天下？這班藍血貴族自以為高人一等，既看不起中國司法和法律，更將自己凌駕於全國人大常委會，根本沒有將港區國安法當一回事。

其實正如終院指出，港區國安法的立法背景是源於香港一直未按《基本法》第23條的要求制訂國家安全法，及由2019年6月起公眾秩序受到嚴重和持續擾亂，香港特區和中國政府權威受到挑戰，中央才決定親自立法。這是建基於維護國家安全不屬於香港特區自治範圍而是中央事權，以及中央政府對香港國家安全事務負有根本責任。簡而言之，國家安全重於一切，大漢奸黎智英保釋申請固然是癡心妄想，所有挑戰港區國安法的圖謀也注定失敗。